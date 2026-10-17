Spielberger Motorradfahrer übergaben Spende an 14-jährigen Bub

5100 Euro konnten beim 12. Spielberger Bikerday für den 14-jährigen, schwer behinderten Fabian aus St. Georgen ob Jugendburg gesammelt werden. Am Freitag wurde die Spende übergeben.

Beim 12. Spielberger Bikerday konnten 5100 Euro an Spenden für den schwer behinderten Fabian gesammelt werden – am Freitag wurde das Geld an die Familie des Buben übergeben

Mit sechs Jahren erkrankte Fabian an einem Virus und ist seitdem schwerbehindert. Heute ist er 14 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in St. Georgen ob Judenburg. Um die Familie in ihrem herausfordernden Alltag zu unterstützen, sammelten Motorradbegeisterte Spenden beim Spielberger Bikerday.

Dieser fand heuer am 29. August zum insgesamt zwölften Mal statt. 5100 Euro konnten gesammelt werden, diese wurden am Freitag im Stadtamt der Stadtgemeinde Spielberg an Fabians Familie übergeben.

1 / 12 Fabians Familie freut sich über die Unterstützung. © KLZ / Patrick Neves

„Mit unserer Spende möchten wir einen Beitrag dazu leisten, die Familie finanziell zu entlasten und Fabian bestmöglich zu unterstützen. Gerade solche Schicksale zeigen uns immer wieder, warum wir den Spielberger Bikerday seit so vielen Jahren mit großer Begeisterung und ehrenamtlichem Engagement organisieren“, sagt Mario M. Wolfsberger.

In der Vergangenheit wurden etwa ein augengesteuerter Laptop für einen Menschen mit Beeinträchtigung aus Spielberg finanziert oder 3500 Euro an den Kiwanis Club Farrach ad Undrimas übergeben, der damit sozial benachteiligte Kinder im Murtal unterstützte.„Uns ist besonders wichtig, dass die Spenden direkt in unserer Region ankommen“, so Wolfsberger.

Der Bikersday startete am 29. August mit einem gemeinsamen Frühstück im Rondeau Spielberg. Danach machten sich die Teilnehmenden auf zu einer rund 250 Kilometer langen Motorradausfahrt. Die Strecke führte über Judenburg, Scheifling, St. Blasen, die Flattnitz, Hochrindl und die Turracher Höhe bis nach Murau und zurück nach Spielberg. Zum Abschluss gab es ein Fest im Rahmen des Spielberger Sommers mit einer großen Verlosung, bei der es unter anderem eine KTM 390 Duke als Hauptpreis zu gewinnen gab.