Auto ging auf der Karawanken-Autobahn in Flammen auf

Drei Feuerwehren waren in der Nacht auf Samstag auf der A11 im Einsatz. Verletzt wurde niemand, das Auto brannte aber völlig aus.

Die Freiwilligen Feuerwehren St. Jakob im Rosental, Friessnitz Rosenbach und Rosegg wurden in der Nacht auf Samstag kurz nach Mitternacht zu einem Fahrzeugbrand auf der Karawankenautobahn kurz vor dem Tunnel gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Pkw während der Fahrt in Brand geraten.

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„Brand aus“

„Unter Einsatz von Atemschutz konnte der Brand rasch gelöscht werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt“, berichtet die FF St. Jakob auf Facebook. Nach mehrmaliger Kontrolle des Fahrzeuges mittels Wärmebildkamera konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.