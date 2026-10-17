Diese Region in Kroatien lockt die meisten Urlauber an

4,8 Millionen Ankünfte und 26,9 Millionen Übernachtungen zählte das kroatische Statistikamt im August. Deutschland bleibt der wichtigste Markt.

Nach aktuellen Daten des kroatischen Statistikamtes zählte Kroatien im August, dem touristischen Hochsaisonmonat, insgesamt 4,8 Millionen Ankünfte und 26,9 Millionen Übernachtungen.

Im Vergleich zum August des Vorjahres stieg die Zahl der Ankünfte um 2,3 Prozent, während die Übernachtungen um 0,5 Prozent zunahmen. 90,9 Prozent aller Übernachtungen entfielen auf ausländische Gäste.

Ausländische Besucher sorgten laut Croatia Week für 4,3 Millionen Ankünfte und 24,4 Millionen Übernachtungen. Deutschland war erneut der wichtigste ausländische Quellmarkt für den kroatischen Tourismus. Deutsche Urlauber buchten insgesamt 6,3 Millionen Übernachtungen, was einem Anteil von 25,8 Prozent an sämtlichen Übernachtungen ausländischer Gäste entspricht. Auf Platz zwei lag Polen mit einem Anteil von 9,4 Prozent an den ausländischen Übernachtungen. Dahinter folgten Slowenien mit 8 Prozent, Österreich mit 7,6 Prozent, Italien mit 7,1 Prozent, Ungarn mit 6 Prozent, Tschechien mit 5,4 Prozent und die Slowakei mit 4,1 Prozent.

Rovinj behauptet Spitzenposition

Rovinj war im August das gefragteste Reiseziel ausländischer Touristen in Kroatien. Die Stadt kam auf insgesamt eine Million Übernachtungen und behauptete damit ihre Spitzenposition. Medulin belegte mit 826.000 Übernachtungen den zweiten Rang. Es folgten Poreč mit 819.000, Dubrovnik mit 751.000 und Umag mit 720.000 Übernachtungen.

Bei den einheimischen Urlaubern standen Vodice und Biograd na Moru an der Spitze. Beide Destinationen verzeichneten jeweils 87.000 Übernachtungen. Crikvenica kam auf 85.000 Übernachtungen und lag damit vor Šibenik mit 83.000 sowie Mali Lošinj mit 78.000.

Istrien sehr beliebt

Auch auf regionaler Ebene bestätigte sich die starke Stellung Istriens: Die Halbinsel blieb die führende Region Kroatiens gemessen an der Zahl der Übernachtungen.