Pensionist aus Klagenfurt wurde erneut Opfer von Betrügern

Schon vor sechs Jahren verlor ein 75 Jahre alter Kärntner sein Geld an Online-Betrüger. Jetzt behaupteten sie, die Summe sei wiederbeschafft worden.

Zweimal binnen sechs Jahren wurde ein Klagenfurter (75) Opfer von Betrügern. Schon im Jahr 2020 verlor er im Rahmen eines Online-Betruges Kryptowährung in unbekannter Höhe. Nun täuschten die unbekannten Täter vor, das Geld sei wiederbeschafft worden.

Der Mann müsse nur zunächst eine Gebühr von 200 Euro und dann eine über 400 Euro als angebliche Testrückzahlung überweisen. Das tat er auch.

Tausende Euro verloren

Im Oktober 2026 gaben sich die Täter dann telefonisch als Vertreter einer „Cashback-Firma“ aus und forderten eine Überweisung von einigen Tausend Euro zur Freigabe des Gesamtkapitales. Der Mann folgte der Aufforderung und verlor abermals einige Tausend Euro.