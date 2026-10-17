Drohnenangriff in sudanesischer Region Darfur: 30 Tote

Bei einem Drohnenangriff auf einen Viehmarkt in der sudanesischen Region Darfur sind laut Krankenhauskreisen 30 Menschen getötet worden. 47 weitere Menschen seien bei der Attacke in der von der paramilitärischen RSF-Miliz kontrollierten Stadt Nyala am Freitag verletzt worden. Die RSF machte die Armee für die Attacke verantwortlich. Diese bestätigte, ihre Luftangriffe in Nyala intensiviert zu haben, betonte jedoch, dass dabei nur militärische Ziele angegriffen würden.

Sowohl die RSF, die in Nyala eine Gegenregierung installiert hat, auch die Armee setzen bei ihren Angriffen zunehmend auf Drohnen. Im Sudan liefern sich die Armee von Militärherrscher Abdel Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz seines ehemaligen Stellvertreters Mohamed Hamdan Daglo seit mehr als drei Jahren erbitterte Gefechte.

In dem Krieg im drittgrößten Land Afrikas wurden bereits zehntausende Menschen getötet, mehr als elf Millionen Menschen sind auf der Flucht. Beiden Seiten werden Kriegsverbrechen zur Last gelegt, darunter Angriffe auf Zivilisten.