Saurampe statt Forsthaus: Zwischen „Gluckgluck“ und ersten Empörungen

Die zweite Folge der ATV-Sendung „Forsthaus Rampensau“ lässt geglaubte Freundschaften zerbrechen, Allgemeinwissen hinterfragen und ein Absägen erahnen.

Willkommen zu Forsthaus Saurampe – zumindest in Susis Welt. Um „Bumbum“ und „GluckGluck“ ging es schon zur frühen Morgenstund. Wobei: Eigentlich zog sich das Thema durch die ganze Sendung. Überraschend? Eher weniger. Simone, die kleine Beobachterin, scheint das Forsthaus einfach durchdrücken zu wollen. Beverly fragt sich: „Ist sie introvertiert oder fühlt sie sich unwohl?“ Naja, vielleicht ist sie aber auch einfach nur als die letzte Lugnerin etwas Besonderes oder einfach nur nervig – fast so nervig wie Philipp, der „immer spitz is“ und das Schnapsglaserl immer besonders zügig runterkippt.

1 / 2 Alex noch voller Sympathie und Vorfreude © Prosiebensat1puls4

Den größten Spaß haben aber Elsa und Beverly, die kurzerhand alle mit einem unglaublich lustigen Scherz am Naserl herumführen. Elsa muss wegen eines geschwollenen Lymphknotens zum Arzt – und erzählt den anderen, sie habe eine „Blutentzündung“. Gemeint ist wohl eine Sepsis. Die Geschichte wird offenbar anstandslos geglaubt. Dass man mit einer Sepsis einfach wieder ins Forsthaus zurückkehrt, hinterfragt anscheinend niemand. Naja.

1 / 3 Das erste Spiel ging über die Bühne © Prosiebensat1puls4

Hinterfragen scheint aber e nicht die Stärke der Rampensäue zu sein, denn beim ersten Spiel „Dreckiger Dreier“ werden Quizfragen beantwortet und nebenbei im Schlamm getaucht. Dreimal hintereinander wird dieselbe falsche Antwort gegeben. Zuhören? Fehlanzeige. Immerhin gewinnen drei Paare und sind damit vor dem Absägen geschützt.

Beim Absägen könnte man jedes Mal ausführlich erklären, wer wen rauswählen will und warum. Im Grunde läuft es aber ohnehin nach demselben Muster: Die Nominierten sind geschockt, echte Freundschaften (wirklich, die sind ganz real) wurden falsch eingeschätzt und plötzlich kommen die „wahren Gesichter“ zum Vorschein. Na geh, wer hätte das gedacht?

© Prosiebensat1puls4 Geschockte Gesichter beim ersten Absägen

Doch die Macher der Sendung haben sich durchaus etwas dabei gedacht: Obwohl Simone und Alex mit Abstand zu den meistnominierten Paaren gehören, müssen sie noch nicht ihre Koffer packen. Stattdessen treten sie gegen Ebru und Julia im altbekannten „Rein-Raus-Spiel“ an. Na boom! Wer am Ende in der Lavanttaler Forsthütte bleiben darf, entscheidet sich in der nächsten Folge am 23. Oktober um 20.15 Uhr auf ATV und Joyn. Bis dahin gilt: Bumbum, GluckGluck und immer schön dranbleiben – langweilig wird’s im Forsthaus jedenfalls nicht.