Top-Führungskräfte der Andritz AG und von AT&S prämiert

Bei den „CEO & CFO Awards“ standen heuer auch die Chefs der global agierenden steirischen Leitbetriebe Andritz und AT&S im Rampenlicht.

„Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Sie bestätigt, dass unser Kurs, profitables Wachstum mit finanzieller Stabilität zu verbinden, zunehmend wahrgenommen wird. Unser Erfolg beruht auf einer großartigen Teamleistung“, betont Gerrit Steen. Der Finanzvorstand (CFO) von AT&S, weltweit tätiger Hersteller von IC-Substraten und Leiterplatten mit Sitz in Leoben-Hinterberg, wurde gemeinsam mit Vorstandschef Michael Mertin mit dem diesjährigen „CEO & CFO Award“ in der Kategorie „Technologie“ ausgezeichnet. Mit dem Preis holt das Beratungsunternehmen Deloitte gemeinsam mit dem „Börse Express“ und dem „CFO Club Austria“ bereits zum 19. Mal die besten Vorstände des Landes vor den Vorhang. Bei AT&S wurde seitens der Jury die eindrucksvolle Börsenentwicklung ebenso hervorgehoben wie die Erschließung neuer Wachstumsfelder. Auch die „Fortschritte bei der Bewältigung bilanzbedingter Einschränkungen sowie der Stärkung der finanziellen Flexibilität“ wurden gewürdigt. Zudem expandieren Mertin und Steen „erfolgreich in High-End-IC-Substrate, Künstliche Intelligenz und den Verteidigungsbereich“. Mertin betont, dass „der Erfolg von AT&S das Ergebnis einer starken Teamleistung auf allen Ebenen des Unternehmens“ sei. „Getragen von einem schlagkräftigen Vorstandsteam und vor allem von unseren Mitarbeitern, die jeden Tag mit Leidenschaft, Ehrgeiz, Teamgeist und außergewöhnlicher Expertise Herausragendes leisten und damit die Grundlage für unseren weiteren Wachstumskurs schaffen“, so der Vorstandschef.

© Niklas Schnaubelt Gerhard Marterbauer (Deloitte) und Gerrit Steen (AT&S)

Ausgezeichnet wurden auch Andritz-Vorstandschef Joachim Schönbeck sowie Finanzvorständin Vanessa Hellwing in der Kategorie „ESG“. Der Technologiekonzern verbinde „Nachhaltigkeit mit industrieller Transformation“, hieß es in der Begründung. „Das Unternehmen entwickelt innovative Technologien, die Kundinnen und Kunden dabei unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele voranzutreiben. Gleichzeitig setzt Andritz auf einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen im eigenen Betrieb und entlang der gesamten Wertschöpfungskette.“ Schönbeck und Hellwing betonen: „Als Technologieunternehmen unterstützen wir die grüne Transformation unserer Kundinnen und Kunden mit innovativen Lösungen. Der Award ist eine schöne Anerkennung für diese Bemühungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit.“

© Niklas Schnaubelt Marieluise Krimmel (Deloitte) und Matthias Pfeifenberger (Andritz)

Über Auszeichnungen konnten sich auch Karl-Heinz Strauss und Klemens Eiter von der Porr AG (Kategorie „Bau & Immobilien“) freuen. Ebenfalls unter den Preisträgern: Robert Machtlinger und Florian Heindl von FACC (Kategorie „Mobilität“), Peter Bosek und Stefan Dörfler von der Erste Group (Kategorie „Banken & Versicherungen“) sowie der Vorstand der OMV (Kategorie „Energie & Rohstoffnahe Industrie“), den Preis nahm CFO Reinhard Florey entgegen. Als „Newcomerin CFO des Jahres“ wurde Eva Schickinger von der Energie AG Oberösterreich prämiert.

© Niklas Schnaubelt Parade der Siegerinnen und Sieger

„Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger stehen für unternehmerische Exzellenz, strategischen Weitblick und verantwortungsvolle Führung. Mit ihrem erfolgreichen Zusammenspiel schaffen sie Stabilität und setzen zugleich wichtige Impulse für nachhaltiges Wachstum. Ihren herausragenden Leistungen wird mit den CEO & CFO Awards eine Bühne gegeben“, betont Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich.