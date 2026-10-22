Medientransparenz-Datenbank: Mehr Werbung ist kein Allheilmittel

Die Medientransparenz-Datenbank offenbart Werbeausgaben öffentlicher Stellen. Sie zeigt die Wirkung von Werbung auf den Journalismus in Österreich, ist aber ein zweischneidiges Schwert.

Die Medientransparenz-Datenbank wirkt als zweischneidiges Schwert für Journalismus. Sie enthüllt die Werbung öffentlicher Stellen – von Ministerien, Ländern, Kammern sowie angehängten Institutionen und Firmen. Der Erstreflex, diese Ausgaben seien zu hoch, sägt am Ast, auf dem man sitzt. In privaten Kaufmedien brechen die Werbeerträge zwar ein, bleiben aber nach Abos die wichtigste Säule für ein Geschäftsmodell, das Journalismus ermöglicht.

Die zweite – ösispezifische – Spontanreaktion ist: Inseratenkorruption! Soll heißen, die Politik kaufe sich Wohlwollen durch überproportionale Beglückung dreier Wiener Blätter. Wegen dieses Vorwurfs hat die aktuelle Regierung ihre Werbeausgaben drastisch gekürzt. Die Antwort des Boulevards ist das Ablaufdatum des Medienministers.

Kärnten im letzten Drittel

Ungeachtet des grundsätzlichen Einblicks ermöglichen die soeben veröffentlichten Daten über die Werbung im ersten Halbjahr gute Vergleiche zwischen Rechtsträgern. Den Medien zum Leid liegt Kärnten als Land wie seine Arbeits- und Wirtschaftskammer im letzten Drittel. Das entspricht der Einwohnerzahl, die auf Rang 7 hinter Salzburg zurückgefallen ist. Bis 1968 lag sie noch vor Tirol auf Platz 5.

Umso verblüffender ist die Führungsrolle der Kärnten Werbung im Vergleich der Unternehmen im öffentlichen (Teil-)Eigentum. Mit 2,4 Millionen Euro Werbeausgaben insgesamt auf Position 7, rangiert sie an der Spitze aller Tourismusvermarkter. Tirol – wo es mehr als 30 Prozent aller Übernachtungen gibt, folgt knapp, Salzburg – das ein weiteres Fünftel der Nächtigungen stellt, deutlich dahinter.

Das erscheint bemerkenswert, weil Kärnten nach Wien mit acht Prozent Anteil erst auf Rang 5 bei dieser Kennzahl für den einstigen Fremdenverkehr folgt. Eine vielstrapazierte Erklärung dafür lautet, dass Zurückliegende mehr werben müssen, um vorwärtszukommen. Für diese These spricht, dass der Burgenland Tourismus für den Nächtigungsletzten (2,1 Prozent) gleich viel Reklame macht wie der Klassenprimus Tirol.

...trotzdem Nächtigungsminus

Das Gegenargument wiegt aber schwerer: Obwohl die Kärnten Werbung im Vergleichszeitraum des Vorjahres schon 2,2 Millionen Euro für Einschaltungen in Medien ausgab, gab es 2025 ein leichtes Nächtigungsminus. Die Nachbarn Tirol, Salzburg und Steiermark verzeichneten hingegen wie Wien ein Plus.

Die Ursachen dafür sind vielfältig. Mehr Geld für Medienbuchungen kann den Mangel an tiefergehenden Lösungen nicht kaschieren. Als Standard-Antwort auf diese Kritik folgt meistens reflexartig die Unvergleichbarkeit der Kärntner Ausgaben. Der datengestützte (Miss-)Erfolg spricht jedoch gegen die Fortsetzung dieser behaupteten Einzigartigkeit.