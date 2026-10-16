Russland berät nach Dieseldeal über weitere Projekte mit USA

Nach dem kürzlich abgeschlossenen Diesel-Abkommen berät Russland nach eigenen Angaben mit den USA über weitere gemeinsame Projekte. Trotz der US-Sanktionen prüften beide Seiten weitere Formen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, erklärte der russische Investitionsbeauftragte Kirill Dmitrijew am Freitag auf einer Energiekonferenz in Moskau. Unter anderem würden gemeinsame Projekte im Bereich russischer und US-amerikanischer Rechenzentren erörtert.

Dabei gehe es auch um den Einsatz "kleiner Kernkraftwerke", um den steigenden Strombedarf dieser Anlagen zu decken. Weitere Details nannte Dmitrijew nicht. Er gilt als Schlüsselfigur bei den Gesprächen zwischen Russland und den USA über ein Ende des Ukraine-Kriegs.

Die USA hatten in der Vergangenheit solche Vereinbarungen an ein Friedensabkommen im Ukraine-Krieg gekoppelt. Dmitrijew äußerte sich jedoch zuversichtlich, dass sich dies nun ändere. "Das Eis beginnt zu brechen", sagte er. Zwar seien Fortschritte recht schwierig, da es weit verbreiteten Widerstand aus verschiedenen Richtungen gebe. Doch das Diesel-Abkommen zeige, dass es funktioniere.

Er gehe davon aus, dass bald weitere bedeutende Initiativen angekündigt werden könnten. "Wir setzen derzeit Projekte mit den Vereinigten Staaten von Amerika effektiv um, und wir werden dies auch weiterhin tun, bis die militärische Spezialoperation beendet ist", erklärte er und verwendete dabei die vom Kreml für den Krieg gegen die Ukraine verwendete Bezeichnung.

Trump hatte vor rund einer Woche ein Abkommen mit Russland verkündet, das Diesel-Lieferungen in die USA und auf den Weltmarkt vorsieht. Hintergrund ist, dass Trump und seine Republikaner wegen der stark gestiegenen Spritpreise im Zuge des von den USA begonnenen Irak-Kriegs vor den US-Kongresswahlen Anfang November unter Druck geraten sind.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte am Freitag vor den Gefahren des Diesel-Abkommens zwischen den USA und Russland. Die Vereinbarung ebne den Weg für weitere Sanktionslockerungen zugunsten eines Aggressors, der kein Interesse an einem Ende des Krieges zeige, sagte Selenskyj am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. Am Ende werde dies auch die Russland-Sanktionen gegen das Bankensystem, Einzelpersonen und die chemische Industrie betreffen.