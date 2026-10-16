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Großwilfersdorfer Unfalllenker stellte sich nach Zeugenaufruf

Nach einem Unfall mit einem E-Biker meldete sich der Unfalllenker aus Großwilfersdorf bei der Polizei. Der Mann wird angezeigt.

© IMAGO
Sujetbild: Aufgrund des Zeugenaufrufs in den Medien meldete sich ein 42-Jähriger als Unfalllenker von Hainfeld (Großwilfersdorf)
GroßwilfersdorfPolizeieinsatz

Wie am Donnerstag, 15. Oktober, bekannt wurde, ist am Mittwochabend ein Pkw mit einem E-Biker auf der Fürstenfelder Straße (B 319) in der Gemeinde Großwilfersdorf kollidiert. Der Biker wurde verletzt, der Unfalllenker fuhr weiter. Also suchte die Polizei medial nach ihm.

Freitagabend gab die Polizei bekannt, dass sich ein 42-jähriger Südoststeirer aufgrund der medialen Berichterstattung bei einer Polizeidienststelle meldete. Der Mann habe gedacht, der Schaden am Pkw sei bei einer Kollision mit einer Verkehrsleiteinrichtung während eines Ausweichmanövers entstanden.

Weiters gab er bei der Polizei an, er habe nach dem Vorfall unter Schock gestanden. Eine Alkoholisierung konnte nicht nachgewiesen werden, der 42-Jährige wird angezeigt.