Bei zwei Autounfällen wurden zwei Personen schwer verletzt. Zuerst verunfallte eine Person in Oberkärnten, dann eine weitere auf der A2.

Zwei Schwerverletzte nach Autounfällen am Freitag in Kärnten: Am Vormittag kollidierte eine 39 Jahre alte Autolenkerin aus dem Bezirk Spittal an der Drau beim Ausfahren aus der Zufahrt eines Supermarktes im Gemeindebereich von Obervellach mit dem Auto eines 74-jährigen Mannes aus demselben Bezirk.

Die Frau wurde dabei schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Die Rettung brachte sie schließlich ins Krankenhaus in Spittal. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen auch die Feuerwehren Obervellach und Flattach-Fragant mit rund 20 Mitgliedern.

Weiterer Unfall auf der A2

Am Nachmittag dann der nächste schwere Autounfall, diesmal auf der Südautobahn im Bereich Krumpendorf: Eine 75 Jahre alte Frau kam mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug drehte sich in weiterer Folge mehrmals um die eigene Achse und kam etwa 80 Meter weiter auf dem Pannenstreifen zum Stillstand.

Die Lenkerin erlitt schwere Verletzungen und musste von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Wegen des Verkehrsunfalles kam es zu kurzfristigen Sperren der A2 in diesem Bereich.