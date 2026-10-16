Voitsberg kommt nicht in die Gänge

Weststeirer verloren auch gegen Spitzenreiter Vienna daheim mit 1:2.

Zumindest bis Samstag heißt der Tabellenführer der zweiten Liga Vienna. Die Wiener setzten sich auswärts in der Weststeiermark bei Voitsberg 2:1 durch und haben bis zum Spiel von BW Linz drei Zähler Vorsprung auf die Oberösterreicher. Der Traditionsklub aus der Bundeshauptstadt ging in Voitsberg per Elfmeter in Führung, Marco Gantschnig schoss platziert in die Ecke und stellte auf 1:0. Etwas glücklich kamen die Hausherren wenige Minuten später zum Ausgleich: Eine Flanke von Paolo Jager wurde unhaltbar abgefälscht. Und doch gingen die Gäste mit einer Führung in die Kabine: Nach einem Eckball traf Tobias Gruber zum 2:1.

Die zwei weiteren Steirer-Teams der zweiten Liga, Sturms zweite Mannschaft und Kapfenberg, treffen am Sonntag im steirischen Derby aufeinander. Los geht es in diesem Kellerduell in Gleisdorf um 10.30 Uhr.