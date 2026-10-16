Social-Media-Trend ärgert Wiener Linien: „Hört auf damit!“

Ein neuer Social-Media-Trend verärgert die Wiener Linien. In einem Aufruf schreiben sie nun: „Hört unbedingt auf damit!“

Wer viel in den sozialen Medien unterwegs ist, kennt diese Videos: Eine Person steht auf dem Bahnhof, das Handy ist am Zug befestigt und dann fährt der Zug los. Die Aufnahmen von diesem U-Bahn-Trend verbreiten sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien und immer mehr Influencer springen auf den Zug auf.

Offensichtlich haben auch die Wiener Linien mit dem neuesten Trend zu kämpfen, denn mit einem kurzen Aufruf verbreiten sie nun: „Hört unbedingt auf damit! In den Öffis zu filmen (und dabei das Handy an die U-Bahn zu kleben) ist verboten. Ihr gefährdet nicht nur euer Handy, sondern auch die anderen Fahrgäste.“ Kurz und knapp heißt es dann zum Abschluss: „Unsere Öffi-Spielregeln gelten für alle, auch Influencer*innen.“

Gelächter in den Kommentaren

In den Kommentaren mischen sich Unglauben mit Gelächter über den Aufruf der Wiener Linien. Der Touristen-Account von Wien dazu: „Wien bietet eh genug schöne Perspektiven. Dafür muss das Handy nicht an der U-Bahn kleben.“ Für die meisten Lacher sorgt jedoch der offizielle Account von Samsung Österreich, der schreibt: „Wir bleiben auch lieber bei unseren gewohnten Testbedingungen.“