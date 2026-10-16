Feuer nach ukrainischem Drohnenangriff in Westsibirien

Ein ukrainischer Drohnenangriff hat nach russischen Behördenangaben einen Brand etwa 2.500 Kilometer entfernt in Westsibirien ausgelöst. Das Feuer sei in einer Industrieanlage bei Surgut ausgebrochen, teilte der Gouverneur des Autonomen Kreises der Chanten und Mansen, Ruslan Kucharuk, auf der Plattform Telegram mit. Der Schaden werde ermittelt.

In sozialen Medien kursierten Fotos und Videos, die eine dunkle Rauchsäule zeigen. Eine Fabrik zur Verarbeitung von Gaskondensat des Konzerns Gazprom soll getroffen worden sein. Kucharuk äußerte sich offiziell nicht dazu.

Surgut liegt wie die Städte Tjumen und Omsk, die ebenfalls schon attackiert wurden, Tausende Kilometer von ukrainisch kontrolliertem Gebiet entfernt in Sibirien. Dies zeigt die gewachsene Reichweite ukrainischer Kampfdrohnen.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie immer wieder auch Ziele im russischen Hinterland an.