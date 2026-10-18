Liebe, Patchwork und ein Jawort im Lavanttal

Michaela Messner aus Wolfsberg und Heimo Wess aus der Steiermark lernten sich beruflich kennen und wurden ein Paar. Acht Jahre später gaben sie sich das Jawort.

Im Sommer 2018 wurden Michaela Messner (52) aus Wolfsberg und der Köflacher Heimo Wess (59) ein Paar. „Wir haben uns über die Arbeit kennen und lieben gelernt“, erzählt Michaela. Die Beraterin und Kinesiologin betreibt die Praxis „Goldene Balance“ in der 10.-Oktober-Straße in Wolfsberg und hatte damals beruflich mit dem Unternehmen AIS zu tun. Heimo ist in der Steiermark regionaler Franchisepartner von Humanocare24, vormals AIS.

Dass beide selbstständig sind, verbindet sie auch im Alltag. „Ich finde es schön, dass wir beide so ein Verständnis füreinander aufbringen können“, sagt Michaela.

© Luca Tribondeau Photo Das glückliche Brautpaar

Mittlerweile leben die beiden gemeinsam in Wolfsberg. „Wir sind eine richtige Patchwork-Familie“, erzählt sie. Michaela brachte drei Kinder in die Beziehung mit, Heimo zwei. Die fünf sind ungefähr im gleichen Alter. „Besonders freut es mich, dass sich unsere Kinder untereinander wirklich sehr gut verstehen.“

Im Juni 2026 machte Heimo ihr während eines Griechenlandurlaubs einen Heiratsantrag. In einer Weinbar über den Dächern von Lindos, mit Blick auf die Akropolis, überraschte er sie mit einem Ring. „Es war wirklich ein wunderschöner Moment“, schwärmt Michaela.

Es war wirklich ein wunderschöner Moment. — Michaela Messner

Am 26. September 2026 gaben sich die beiden standesamtlich in Wolfsberg das Ja-Wort. „Uns war es wichtig, dass unsere fünf Kinder anwesend sind“, erzählt die Braut. Nach der Trauung im engsten Kreis ging es ins Restaurant KAINZ. Dort kamen einige Freunde zum Gratulieren und Anstoßen dazu. Anschließend fuhren Michaela und Heimo in die Heimat des Bräutigams, wo die Feier weiterging. „Geheiratet haben wir also in Wolfsberg, gefeiert in der Steiermark“, erzählt Michaela Messner-Wess.

Ihre Flitterwochen holen die Frischvermählten noch nach: Im November geht es für ein paar Tage in eine Therme, außerdem ist heuer noch ein gemeinsamer Skiurlaub geplant. Da Heimo und Michaela gerne verreisen, haben sie schon weitere Ziele ins Auge gefasst – ganz oben auf ihrer Wunschliste stehen Thailand und die Malediven. Wann es in die Ferne geht, ist allerdings noch unklar.