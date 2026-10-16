Zwischen Pinkafeld und Oberschützen (Bezirk Oberwart) ist es am Freitag zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Person verstarb, zwei wurden schwer verletzt.

In Oberschützen (Bezirk Oberwart) ist am Freitag eine Person bei einem Verkehrsunfall gestorben. Der Pkw war aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich und kam in einem kleinen Waldstück zu stehen. Zwei weitere Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt geborgen, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart mit.

Das Unfallopfer war aus dem Wagen geschleudert worden und starb noch an der Unfallstelle. Die Schwerverletzten wurden mit dem Rettungswagen bzw. mit dem Notarzthubschrauber in Krankenhäuser gebracht.