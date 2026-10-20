Frauen und Finanzen: „Wer nicht fragt, bekommt auch nichts“

Frau Leitner, warum hält sich hartnäckig das Bild, dass sich Männer eher um Finanzen kümmern als Frauen? Elisabeth Leitner: Ich glaube, dass hier schon der erste Ansatz im Schulsystem fehlt. Und dann kommt man als junge Frau ins Leben und hat keinen Plan. Da geht es Männern auch gleich, aber sie sind in vielen Fällen mutiger – sie fragen einfach. Frauen sind vielleicht ein bisschen schüchterner und schieben das dann vor sich her.

Wenn frau das Thema angehen will, wo startet sie am besten? Einerseits sollte man sich Berater suchen, die es einem so erklären, dass man es auch versteht. Nicht, weil die Leute blöd sind, sondern weil jeder es verdient hat, dass er das Thema greifen kann. Wichtig ist, einfach einmal zu starten. Man muss ja nicht alles von heute auf morgen lösen, sondern man holt sich einmal ein paar Puzzlestücke und beginnt, sie zusammenzubauen.

Der Weltspartag steht vor der Tür ­– ein guter Anlass für einen Kassasturz. Worauf gilt es zu achten? Man sollte sich fragen: Wie viel Geld habe ich? Was habe ich auf der Seite und wo liegt mein Geld überhaupt? Und wenn ich kein Geld habe, muss ich gegensteuern, um nicht in eine Abhängigkeit zu geraten, die nicht gut ist. Dann sollte man auch unter die Lupe nehmen, wofür man sein Geld ausgibt. Waren das gute Entscheidungen? Wenn nicht, sollte man sich deswegen keine Vorwürfe machen. Das bringt nämlich genau gar nichts. Besser ist es, sich ein Ziel zu formulieren und sich genau anzuschauen, wofür man wie viel auf die Seite legen kann.