Helmi macht Völkermarkter Schüler fit für den Schulweg

Das ikonische Verkehrsmaskottchen „Helmi“ brachte den Schülern der Volksschulen Kühnsdorf und Sittersdorf richtige Verhaltensweisen im Straßenverkehr bei.

Sicherheitsexperte „Helmi“ besuchte kürzlich die Schüler der Volksschulen Kühnsdorf und Sittersdorf und erarbeitete mit ihnen spielerisch richtige Verhaltensweisen im Straßenverkehr. Richtiges Angurten, das sichere Queren der Straße, Sichtbarkeit im Straßenverkehr sowie die Vorteile des Helmtragens wurden gemeinsam mit Helmi und seinem Freund Sokrates anschaulich vermittelt.

Übungsspiele und Bastel- sowie Malanleitungen rundeten den Aktionstag ab. Die Aktion wurde vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) durchgeführt. Sabine Kaulich, Verkehrsexpertin des KFV, erklärt: „Mit der Verkehrserziehung sollte so früh wie möglich begonnen werden. Dabei geht es aber nicht nur um die bloße Vermittlung von Regeln und Vorschriften. Im Zentrum des Unterrichts stehen vielmehr Selbstständigkeit und soziale Kompetenz, ergänzt um praxisnahe Hinweise, wie sich Kinder im Straßendschungel am besten zurechtfinden.“

© Michael Sabotha Kinder sollen sicher groß werden

Wie wichtig Verkehrssicherheitsaktionen für unsere Kleinsten sind, zeigt die Unfallstatistik: Österreichweit wurden laut Statistik Austria im Jahr 2025 bei Straßenverkehrsunfällen 3551 Kinder verletzt und acht getötet.

Nähere Informationen zur Aktion sind unter www.kfv-aktionen.at/helmi-aktionstag abrufbar, Sicherheitstipps und praxisnahe Ratgeber für ein sicheres Aufwachsen unserer Kinder finden sich auf der Website www.helmi.at.