7,2 Millionen Euro für Schule, Kindergarten und Kinderkrippe in Kobenz

Eva Pickl, Bürgermeisterin von Kobenz, freut sich über die Vollendung eines Bildungs-Großprojektes in ihrer Gemeinde. Es war nicht die einzige freudige Nachricht an diesem Tag – sie wurde auch Oma.

Einen Tag nach der Eröffnung der umgebauten HTL Zeltweg kam es im Bezirk Murtal zu einer weiteren Schuleröffnung. Nach 16 Monaten Bauzeit wurden am Freitag die sanierte Volksschule sowie der Kindergarten samt neuer Kinderkrippe in Kobenz mit einem Festakt in Betrieb genommen.

Mit Bauhelmen, Warnwesten und Spielzeug-Baggern zogen die jüngsten Kobenzer beim Festakt in den vollbesetzten Turnsaal ein – eine charmante Hommage an die Bauzeit.

Doppeltes Glück

Als bei strahlendem Herbstwetter die erneuerten Bildungseinrichtungen eröffnet wurden, blickte Bürgermeisterin Eva Pickl besonders glücklich in die Runde: Pünktlich zum Festtag erreichte sie per WhatsApp die Nachricht, dass sie mit der kleinen Isabella soeben Oma geworden ist.

Rund 7,2 Millionen Euro flossen in die Sanierung und Erweiterung von Volksschule, Kindergarten und Kinderkrippe. „Wir sind im Schätzrahmen geblieben, es gab keinerlei Kostenüberschreitungen“, zieht Pickl Bilanz. Vier Millionen Euro steuerte das Land Steiermark bei.

1 / 83 Kinder erinnerten spielerisch an die Bauzeit © Patrick Neves

Der Ausbau war dringend notwendig, denn Kobenz ist als Wohngemeinde begehrt. Zwei neue Kinderkrippengruppen kamen hinzu und waren auf Anhieb ausgebucht. In der Volksschule sind aktuell sechs Klassen mit 104 Kindern voll belegt. Ausgelegt wurde der Umbau auf sieben Klassen, denn aufgrund von Wohnbauten ist weiterer Zuzug vorprogrammiert.

Im Kindergarten und in der Krippe werden derzeit 63 beziehungsweise 18 Kinder von einem zwölfköpfigen Team rund um Leiterin Susanne Gruber betreut. „Wenn man das Kinderlachen hört, ist einfach jeder Tag wunderschön“, freut sich Gruber über die neuen Räumlichkeiten.

Knifflig

Insgesamt 39 Firmen waren beteiligt. Architektin Claudia Gruber erinnert sich an das kniffligste Manöver: die Entfernung des Dachstuhls und die Aufstockung des bestehenden Gebäudes samt alter Tramdecken auf engstem Raum. Optisch präsentiert sich der Komplex nun mit einer modernen Kombination aus Holz- und markanten roten Fassadenelementen.

Schulleiterin Heike Stückler freut sich ebenso wie Landesrat Karlheinz Kornhäusl und Jörg Ladstätter von der Bildungsregion Murau-Murtal. Ladstätter spricht von einem „pädagogisch offenen und wundervollen Ort, um gut in die Zukunft zu starten“.

Ein Symbol zum Abschluss setzte der Elternverein unter Obmann Helmut Haubmann: Mit einem gepflanzten Baum direkt vor dem Eingang will man den 104 Schulkindern symbolisch „starke Wurzeln für eine gemeinsame Zukunft“ mitgeben.