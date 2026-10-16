Meteorologe warnt vor weiteren Überschwemmungen in Istanbul

Vor erneuten Überschwemmungen in der 16-Millionen-Metropole Istanbul hat der Wetterexperte der türkischen Generaldirektion für Meteorologie am Freitag gewarnt. Für Samstag würden erneut starke Regenfälle erwartet, insbesondere in den nördlichen und östlichen Teilen der Stadt, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu den Experten Abdullah Macit.

Da die Böden bereits gesättigt seien, bestehe auch bei geringeren Niederschlagsmengen weiterhin ein Risiko für Hochwasser und Überschwemmungen, sagte Macit. Er riet den Menschen dazu, am Samstag nur in zwingend nötigen Fällen mit dem Auto unterwegs zu sein. Er rechne damit, dass der Regen ab Sonntagmorgen nachlassen werde.

In Istanbul ist es seit Mittwoch in Folge starker Regenfälle zu zahlreichen Überschwemmungen, Erdrutschen und zu Hochwasser gekommen. Keller liefen voller Wasser und Menschen waren auf überschwemmten Straßen in ihren Autos eingeschlossen. Innenminister Mustafa Ciftci erklärte am Freitag, in Istanbul seien derzeit 46.000 Einsatzkräfte aus dem Katastrophenschutz, der Küstenwache, der Gendarmerie, kommunalen Kräften sowie Freiwillige im Einsatz. Diese suchten auch nach vier vermissten Personen; bisher wurden drei Tote im Zusammenhang mit dem Unwetter gemeldet.