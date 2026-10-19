Er sammelt mit Konzerten in Feldkirchen Geld für Kinder in Nepal

Frankie Hellenbroich organisiert eine zweitägige Charityveranstaltung im Feldkirchner Stadtsaal. Gespendet wird an ein Waisenhaus in Nepal.

Es ist ein „riesiges Event“, das in Feldkirchen Ende Oktober anstehen soll. So kündigt es der gebürtige Düsseldorfer Frankie Hellenbroich an, der am 30. und 31. Oktober das zweitägige Charityfestival „On your Side“ im Stadtsaal auf die Beine stellt. Spannend dabei: Der Erlös geht an ein nepalesisches Waisenhaus in Kathmandu – „Mountain Children Home“.

Vizepräsident des Heims ist der Tibeter Dawa Sherpa – und hier kommt es zur Verbindung nach Feldkirchen: Hellenbroich hat diesen vor einigen Jahren als Arbeitskollege im Montafon (Vorarlberg) kennengelernt. „Wir haben uns von Anfang an so gut verstanden, dass ich das Gefühl hatte, wir würden uns schon ewig kennen“, blickt Hellenbroich zurück.

© KK/Privat Hellenbroich mit Dawa Sherpa

Dawa Sherpa erzählte dem 64-Jährigen von seinen ehrenamtlichen Aktivitäten. „Ich habe ihm zugesagt, dass ich ihn unterstützen möchte. Meine erste Idee war, 1000 Euro zu spenden, aber dann hatte ich einen Traum, der sich unfassbar real anfühlte. Ich habe von einem Charitykonzert geträumt.“

Und so begannen im März die Vorbereitungen für eine zweitägige Veranstaltung. Die Besucherinnen und Besucher können sich vor allem auf eines freuen: „Auf tonnenweise gutes Karma“, sagt Hellenbroich mit einem Lächeln. Musikalisch werde es einen guten Mix geben. „Wir haben Hardrock, Hardrock Metal, Punkrock, Country. Es ist eine breite Palette.“ Besonders hervorheben möchte Hellenbroich die italienische Band Dobermann. „Die treten international auf Festivals, zuletzt zum Beispiel in England, auf. Sie haben einen wahnsinnig genialen Gitarristen“, freut sich der Organisator.

Die Bands

Außerdem erwähnenswert: die Wiener Countryband „Lara and the Roofcats“. „Diese hatten zum Beispiel vor Kurzem einen Auftritt am Red-Bull-Ring in Spielberg rund um das MotoGP-Wochenende. Ich habe wirklich darum gekämpft, dass hier tolle Acts auftreten werden“, betont der gebürtige Deutsche, der seit 25 Jahren in Österreich lebt. Ebenfalls mit dabei sind die Grazer Party-Cover-Band „Glitter Pilots“, „Badhoven“ aus Graz, „The Soul Gas Station“ aus Feldkirchen, „Dirty Kurty“ aus Waidmannsdorf sowie die Band „Merningen“ aus Südtirol und „Cynic Circus“.

Einlass ist an beiden Tagen um 18 Uhr, los geht es jeweils um 19 Uhr. „Dann wird gefeiert bis spät in die Nacht“, ist der 64-Jährige überzeugt. Tickets gibt es über Eventim und Ö-Ticket. Die Zweitageskarte kostet 62 Euro, die Tageskarte 34 Euro.