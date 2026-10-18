Wenn Grazer Kinder spielerisch ihre Heimatstadt mitgestalten

Wo drückt den jüngsten Grazerinnen und Grazern der Schuh? Stadträtin Unger lädt gemeinsam mit dem Verein „FratzGraz“ 6 bis 14-Jährige ein, mitzureden – als Paten fungieren städtische Experten.

„Kinder an die Macht“, forderte einst Herbert Grönemeyer in einem Lied. Zumindest ein großer Schritt in Richtung Mitsprache schwebt Claudia Unger für die Kleinsten vor: Also hat die Grazer Jugendstadträtin (ÖVP) ein neues Format initiiert, bei dem 6- bis 14-jährige Burschen und Mädchen „ihre“ Heimatstadt mitgestalten können – ab dem nächsten Jahr und mithilfe eines Budgets von insgesamt 45.000 Euro.

Wer an das Einbinden der Jüngsten in Graz denkt, landet in der Regel rasch beim „Kinderparlament“. Zusätzlich zu dieser Plattform des Kinderbüros brachte Unger nun gemeinsam mit Markus Schabler (Jugendamt) quasi eine „außerparlamentarische Option“ ins Rollen: Nach einem Aufruf kürte eine Jury unter allen Bewerbern den Verein „FratzGraz“ zum Sieger – und dessen „KIPS“ („Kinderpartizpa(k)tion im Stadtteil“). Dabei können sich Kinder unter anderem als „Stadtdetektive“ betätigen und nach Rundgängen deponieren, was verbessert gehört – beim täglichen Schulweg genauso wie beim Kinderspielplatz. Gemeinsam mit Experten aus Politik und Verwaltung, die dabei auch zu „Paten“ der Kinder werden, soll eine zeitnahe Umsetzung erfolgen.

© Saria Stadträtin Unger mit FratzGraz-Chef Muhr (links), Schabler vom Jugendamt und der Gesichtsmaske für Gespräche „auf Augenhöhe“ mit Kindern

Auf Augenhöhe bei 1,20 Metern

„Wobei wir vorab schon im Magistrat abklären werden, was überhaupt möglich ist, um nicht bei den Kindern falsche Erwartungen zu wecken“, so FratzGraz-Chef Ernst Muhr. Dass anschließend die Gaude nicht zu kurz kommen soll, betont er ebenso wie den Umstand, dass sich Erwachsene beim Agieren auf Augenhöhe bewegen müssen. „Wir nehmen bei den Stadtteilrunden einen Stab mit einer Augenmaske mit, die auf einer Höhe von 1,20 Metern angebracht ist. Damit jeder den Blickwinkel der Jüngsten einnehmen kann.“

Stadträtin Unger ist es zudem ein Anliegen, dass auf diese Weise „Beteiligung für Kinder spürbar wird. Und samt einer Lösung innerhalb eines Zeitraums, den sie gut überblicken können“. Hätte sich die zehnjährige Claudia Unger bei so einem Format zu Wort gemeldet? „Ja, das wäre genau meins gewesen“, nickt sie. Quasi den Vorläufer habe sie damals ohnehin etabliert, gesteht sie schmunzelnd: mit einem „Ponyclub“ als Mitmachzirkel an ihrer Schule