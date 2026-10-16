Mehr als eine Million Analysen pro Jahr: Die Labore im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit und im Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt wurden erneut zertifiziert.

Ein kleines Röhrchen Blut kann entscheidende Informationen liefern: Liegt eine Entzündung vor? Arbeiten Leber und Nieren richtig? Ist die Blutgerinnung in Ordnung? Schlägt eine Therapie an? Mehr als eine Million Laboranalysen führen das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit und das Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt jährlich durch. Nun wurde der gemeinsame Labor-Verbund erneut erfolgreich nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Für Patienten bedeutet das vor allem: Die Abläufe hinter ihren Laborbefunden folgen überprüften Qualitätsstandards. Wer im Krankenhaus Blut abgenommen bekommt, sieht meist nur den Anfang und später das Ergebnis. Dazwischen muss die Probe eindeutig zugeordnet, richtig aufbereitet, analysiert, kontrolliert und der Befund zeitgerecht übermittelt werden. Im Notfall zählt dabei jede Minute.

Über eine Million Analysen

Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder werden jährlich rund 750.000 Laboranalysen durchgeführt, im Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt weitere rund 300.000. Die Ergebnisse unterstützen medizinische Entscheidungen von der ersten Abklärung über Operationen und Therapien bis zur Verlaufskontrolle. Für dringende Untersuchungen steht das Zentrallabor rund um die Uhr zur Verfügung.

© STUDIOHORST.AT Das Labor-Team im Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt: Laborleitung Isabella Pinter (rechts) und Adelheid Grilz

„Ein Großteil medizinischer Entscheidungen basiert auf Laborbefunden – von der Diagnosestellung über die Therapieplanung bis hin zur Verlaufskontrolle. Rund um die Uhr stellt das Labor den behandelnden Teams präzise und zeitgerecht analysierte Ergebnisse zur Verfügung und trägt damit wesentlich zu einer sicheren und qualitativ hochwertigen Versorgung unserer Patienten bei“, sagt die Ärztliche Direktorin Mariana Stettin.

Die beiden Krankenhauslabore arbeiten eng zusammen. Abläufe und Qualitätsstandards sind aufeinander abgestimmt, die Mitarbeitenden stehen im regelmäßigen fachlichen Austausch. Personelle und technische Ressourcen können standortübergreifend genutzt werden. Das hilft auch, wenn im Routine- oder Notfallbetrieb an einem Standort kurzfristig Unterstützung benötigt wird. „Die abgestimmten Abläufe und der direkte Austausch zwischen unseren Teams haben sich im Alltag bewährt. Davon profitieren beide Standorte“, sagt Isabella Pinter, Laborleitung am Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt.