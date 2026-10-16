Agrarbildungszentrum Hafendorf feierte traditionelles Erntedankfest

In einer stimmungsvollen Feier beging das Agrarbildungszentrum Hafendorf das traditionelle Erntedankfest. Der 1. Jahrgang gestaltete die Feier mit viel Engagement und wurde dabei von den Klassenvorständen Dagmar Erber und Ewald Ebner unterstützt.

© Fotofrosch Die Schülerinnen und Schüler des ABZ Hafendorf mit der Erntekrone beim diesjährigen Erntedankfest

In den Grußworten des Direktors Peter Ansperger an die Eltern der Schüler*innen und die Ehrengäste stand das Thema „Lehrer säen“ im Mittelpunkt: So wie in der Landwirtschaft Samen gesät werden, damit Früchte wachsen, säen auch Lehrerinnen und Lehrer Wissen, Vertrauen und Zuversicht. Die Feier lud dazu ein, dankbar auf das Gewachsene zu blicken und die Bedeutung von Gemeinschaft und Zusammenhalt zu würdigen.