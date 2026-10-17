Das letzte Bier? Leobener Gastronom sorgt auf Instagram für Lacher

Ein Chef, der alles falsch macht, und ein Bier, das angeblich das letzte ist: Mit humorvollen Videos aus dem Arbeitsalltag begeistern der Leobener Gastronom Andreas Haidinger und sein Team auf Social Media.

„Chef, das ist aber bitte dein letztes Bier für heute“, sagt die Kellnerin des Pub o‘Cino in einem Video auf Instagram zum Leobener Gastronomen Andreas Haidinger. „Das Bier? Das letzte für heute?“, fragt er und zeigt auf sein Glas. Die Kellnerin nickt. „Dann stell mir das Bier bitte zurück für später und zapf‘ mir ein neues“, weist Haidinger seinen Mitarbeiter hinter der Bar an.

Mit diesem Video ging der Gastronom Ende August viral, inzwischen zählt es schon über 120.000 Aufrufe. Es folgten weitere humorvolle Videos aus dem Arbeitsalltag in The Kitchen, Arkadenhof und Pub o‘Cino. Das neueste Instagram-Reel, bei dem Haidinger als Chef nichts richtig machen konnte, wurde sogar schon mehr als 160.000 Mal aufgerufen.

Dass die Videos solche Kreise ziehen würden, hätte sich Haidinger nicht erwartet: „Das habe ich mir am Anfang überhaupt nicht gedacht. Das ist so aus Jux und Tollerei entstanden, nachdem wir auf Social Media ein lustiges Video von einem Lokalbetreiber und seinem Küchenchef gesehen haben“, erzählt er.

„Es geht um den Spaß“

Weil das erste Video so gut ankam, machte er gemeinsam mit seinem Team weiter. „Am Anfang wollte von meinen Mitarbeitern noch keiner so recht mitmachen. Sie hatten keine große Freude damit, vor der Kamera zu stehen.“ Das habe sich aber um 180 Grad gedreht: „Mittlerweile hat sich da eine Dynamik entwickelt und teilweise fragen sie schon danach, wann wir das nächste Video drehen“, berichtet Haidinger.

Pro Monat gebe es nun einen „Drehtag“, an dem mehrere Videos produziert werden. „Zu viel Zeit stecken wir da nicht hinein, die Videos sollen auch nicht zu professionell wirken. Es geht nämlich eigentlich nur um den Spaß“, betont der Gastronom. Er sieht darin aber auch einen unternehmerischen Nutzen: „Da geht es um Kundenbindung und darum, die Marken bekannter zu machen“, sagt Haidinger.

Über sich selbst lachen

Auch abseits der Sozialen Medien bekomme er positives Feedback auf die Videos. „Ich werde da immer wieder angesprochen. Zum Beispiel, wenn ich bei einem Bier sitze, werde ich immer gefragt, ob das jetzt mein letztes Bier ist“, erzählt er. Neben dem ersten Video ist jenes, in dem er als Chef alles falsch macht, sein persönlicher Favorit. „Man muss eben ein bisschen über sich selber lachen können“, scherzt Haidinger. Man werde mit den Videos jedenfalls weitermachen, „solange wir Spaß daran haben“, lässt der Gastronom abschließend wissen.