Startschuss für das stärkste Wasserkraftwerk an der Mur

Das älteste Flusskraftwerk der Steiermark ist nach dem Umbau das stärkste. Auch die Enkelin des Turbinen-Erfinders Viktor Kaplan kam zur Eröffnung nach Frohnleiten.

Nach dem Umbau des Kraftwerks Laufnitzdorf (Bild) ist dieses das stärkste an der Mur

Der Verbund nahm am Freitag das revitalisierte Flusskraftwerk Laufnitzdorf nördlich von Frohnleiten wieder ans Netz. 65 Millionen Euro steckte man in das einst im Jahr 1931 nach zwei Jahren Bauzeit errichtete Laufkraftwerk – das damals erste in der Steiermark mit Kaplan-Turbine. Mit den neuen Maschinensätzen kann Laufnitzdorf mit 24,3 Megawatt (vorher: rund 18) den Jahresstrombedarf von 40.000 Haushalten decken. Es ist somit das stärkste Wasserkraftwerk an der Mur.

Seitens des Verbunds sprach man von der größten Kraftwerkserneuerung der Steiermark. Laufnitzdorf war in den 1930er-Jahren das größte Laufwasserkraftwerk Österreichs gewesen. Es ist eines von 43 Wasserkraftwerken der Verbund-Kraftwerksgruppe Steiermark. Diese besteht aus 36 Laufkraftwerken und sieben Speicherkraftwerken.

Kaplan-Enkelkind vor Ort

© verbund Bei der Eröffnung war auch die Enkelin von Viktor Kaplan, Gerlind Weber, dabei.

„Hier in diesem Kraftwerk stand vor beinahe hundert Jahren Viktor Kaplan und hat den Einbau der von ihm erfundenen und nach ihm benannten Turbinen begleitet“, erinnerte Achim Kaspar (Verbund) am Freitag. Bei der Eröffnung war auch die Enkelin von Viktor Kaplan, Gerlind Weber, dabei.

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) sagte bei dem Festakt, die Revitalisierung stärke „die Versorgungssicherheit, unseren Wirtschaftsstandort und sichert Wertschöpfung und Arbeitsplätze“. Für ÖVP-Landesrat Willibald Ehrenhöfer zeige das Kraftwerk Laufnitzdorf, „wie sich durch den Einsatz innovativer Technik das Potenzial bestehender Infrastruktur optimal nutzen lässt“.

© Land Stmk Gäste der Eröffnung: Landesrat Willibald Ehrenhöfer, Bürgermeisterin Eva Schmidinger (Pernegg), Achim Kaspar (Verbund), die Enkelin des steirischen Turbinen-Erfinders Viktor Kaplan, Gerlind Weber, LH Mario Kunasek, Projektleiter Franz Mandl, Michael Amerer (Verbund Austrian Hydro Power), Bürgermeister Johannes Wagner (Frohnleiten) und Karl Heinz Gruber (Geschäftsführer der Verbund-Wasserkraftunternehmen)

Seit Oktober 1931 hat das Kraftwerk mehr als zehn Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt. Und Kaplans Turbinen sind in allen großen Laufwasserkraftwerken im Einsatz. „Diese Kraftwerke sind nicht nur die wichtigste Säule der erneuerbaren Stromerzeugung, sondern vielmehr auch ein Rückgrat der hohen Stromversorgungssicherheit in Österreich“, so Kaspar, im Verbund-Vorstand für den Bereich Wasserkraft zuständig.

Im Herbst 2024 hatte das Revitalisierungsprojekt begonnen. Im historischen und denkmalgeschützten Krafthaus wurden neue Turbinen und Generatoren eingebaut, wobei das Erscheinungsbild der beiden Maschinensätze jenem der Original-Maschinen entspricht.