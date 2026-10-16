Ein unbekanntes Paar drängt sich in Wohnungen und Häuser älterer Leute, bittet dort um Wasser und begeht Diebstähle. Zwei Fälle aus dem Raum Klagenfurt bekannt.

Die Polizei warnt eindringlich vor Trickdieben: „Am Freitag betraten zwei Personen südländischen Typs, Mann und Frau im Alter zwischen 45 und 50 Jahren, unter falschem Vorwand das Wohnhaus eines betagten Ehepaares im Bezirk Klagenfurt-Land. Dem Ehepaar gelang es nicht, die beiden Personen aus dem Haus zu vertreiben“, heißt es im Bericht der Polizei.

Der Tatverdächtige suchte auch noch die Toilette im Haus auf. Erst durch das Eintreffen der 64 Jahre alten Tochter konnten die beiden aus dem Haus gewiesen werden. Später wurde festgestellt, dass Modeschmuck und ein Hörgerät gestohlen wurden.

Es ist zumindest ein zweiter, ähnlicher Fall im Bezirk Klagenfurt-Land bereits bekannt. Die Täter geben vor, ein Glas Wasser trinken zu wollen oder die Toilette aufzusuchen, um in das Haus ihrer Opfer zu gelangen.