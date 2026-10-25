„Die KI-Euphorie entwickelt sich immer mehr zu einer Blase“

Die Renditen für Staatsanleihen ziehen kräftig nach oben. Das gilt für die USA, aber auch für Europa. Es gibt bereits erste Warnungen vor einer Finanzkrise. Alarmismus oder berechtigte Sorge? CHRISTIAN JAUK: Der Wohlstand vieler westlicher Länder ist in den letzten Jahren über Schulden finanziert worden. Die anhaltende Inflation treibt die Zinsen nach oben und erhöht damit die Finanzierungskosten. Hoch verschuldete Staaten kommen jetzt besonders unter Druck, ihre Budgets zu konsolidieren. Jene Politik, die nicht glaubhaft adäquate Maßnahmen setzt, riskiert zusätzlich höhere Risikoaufschläge. Aktuell sehen wir diese Entwicklung bei Anleihen der USA und einigen Euro-Staaten, allen voran Frankreich. Das bedeutet noch keine Finanzkrise, ist aber ein unübersehbares Warnsignal.

Österreich steckt in einem Defizitverfahren, die Zinsbelastungen steigen kräftig. Wie bewerten Sie die Lage? Österreich gehört innerhalb der EU zu jenen Ländern, die in den letzten Jahren einen enormen Schuldenzuwachs – weit über die Maastrichtkriterien hinaus – anhäuften. Der Zinsanstieg belastet den angeschlagenen Staatshaushalt, dennoch bewerten die Kapitalmärkte Österreich vorerst als relativ sicher. Da Österreich als Hochsteuerland eine der höchsten Einnahmequoten ausweist, erwarten Experten die Budgetsanierung primär ausgabenseitig. Überraschenderweise saniert die aktuelle Regierung hauptsächlich über weitere Steuer- und Abgabenerhöhungen, die weite Teile der Bevölkerung zusätzlich belasten. Da die Wirtschaft seit Jahren kaum ein Wachstum erzielt, wären Reformen zur Ankurbelung und zur Budgetentlastung dringend notwendig. Sonst ist der Sozialstaat nicht mehr zu erhalten. Die beste Sozialpolitik ist eine gute Wirtschaftspolitik.

Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen heuer zweimal erhöht, der Einlagensatz liegt bei 2,5 Prozent. Ist mit weiteren Zinserhöhungen zu rechnen? Für die Notenbanken ist die Erhaltung der Preisstabilität eine ihrer wesentlichen Funktionen. Geopolitische Verwerfungen und Zweitrundeneffekte treiben die aktuelle Inflation über den Zielwert. Daher rechnen wir in den kommenden Monaten mit weiteren Zinserhöhungen. Ein Szenario wie in den 70er-Jahren, wo eine zweite Inflationswelle folgte, muss verhindert werden.

Wie sehr belastet das die ohnehin angeschlagene Konjunktur? Österreich verliert seit Jahren an Wettbewerbsfähigkeit. Zu hohe Energiepreise, teure Steuern auf Arbeit und unnötige Bürokratie bleiben weiterhin die großen Herausforderungen. Ohne Wirtschaftswachstum werden wir uns die Schulden nicht leisten können. Umso härter trifft uns jede Zinserhöhung. Kredite werden für Menschen und Unternehmen teurer und hemmen sowohl Investitionen als auch Konsum. Damit gerät der Wohlstand immer weiter unter Druck.

Die Inflationsrate bleibt hoch, die Zinsen steigen, wirtschaftliche und geopolitische Verunsicherungen halten an. Was bedeutet das für die Geldanlage? Steigende Zinsen und geopolitische Unsicherheiten erhöhen die Schwankungs- und Verlustrisiken an den Kapitalmärkten. Hohe Inflation entwertet auch Vermögenswerte. Zu empfehlen ist eine ausreichend hohe, jederzeit verfügbare Reserve, eine breite Streuung sowie ein realistischer Anlagehorizont. All das sollte an die persönliche Risikotragfähigkeit angepasst werden. In diesem Umfeld geht es weniger um maximale Rendite, als darum, Kaufkraft, Verfügbarkeit und Risiko vernünftig auszubalancieren.

Die Aktienmärkte verzeichnen bisher dennoch ein relativ starkes Jahr. Sehen wir eine Entkoppelung von der Realwirtschaft? Überbordende Bürokratie führt zur Konsolidierung nach oben. Große Unternehmen profitieren dadurch, beim wohlstandsfördernden KMU-Sektor befinden sich die Insolvenzen leider auf Rekordniveau. Aktuell wird die positive Aktienentwicklung von einer sehr großen KI-Euphorie getragen, die sich immer mehr zu einer Blase entwickelt. Aktienmärkte sind derzeit durchaus anspruchsvoll bewertet, das zeigt der Vergleich zwischen der Gewinnrendite von Unternehmen und den Renditen von Staatsanleihen. Üblicherweise sollte die Gewinnrendite von Aktien deutlich höher liegen, weil Anleger für das zusätzliche Risiko eine Prämie erwarten. Wer jetzt in Aktien investieren möchte, sollte auf jeden Fall Qualitätstitel bevorzugen.