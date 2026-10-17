Seit Johann Planer ein kleiner Bub war, fasziniert ihn der Krippenbau. Seine Kunstwerke machen auch auf Adventmärkten weit über Osttirol hinaus Furore.

Wer vor Johann Planers Werkstatt auf der Sonnseite des Defereggentals steht, ist in unmittelbarer Nähe eines riesigen, hölzernen Eisvogels gelandet und wird von einem ebenso hölzernen Tiroler Bauern beobachtet. Und man sieht gleich, wie ein Holzbildhauer den Kopf frei bekommt: „Ich spalte Brennholz für den Winter. Zum einen kann ich dabei richtig abschalten, zum anderen freut sich die Familie, wenn die Holzhütte voll ist“, schmunzelt der 67-Jährige.

Was hier im stillen St. Veit entsteht, sorgt weit über Osttirol hinaus für Aufsehen. So hat er die lebensgroße Dorfkrippe von Bruneck gestaltet. Oder die mit 19 Figuren schwerste Krippe der Welt in Köln. Zuletzt waren es die fünf Tiroler Bauern. Aus Lärchenholz mit der Motorsäge und dem Schnitzeisen herausgearbeitet, natürlich in Lebensgröße. Vor einigen Tagen machte sich die Skulptur auf den Weg nach Hameln. In der Stadt des Rattenfängers wird sie in der Adventzeit den traditionellen „Hamelner Weihnachtsmarkt“ verschönern. Und damit ein Stück Osttirol in die Welt hinaustragen.

Seit der Kindheit der Holzkunst verschrieben

Der Künstler aus Außeregg, Görtschach, beschäftigt sich mit Holz und Schnitzen, seit er ein kleiner Bub war. Im Winter 1959 als ältestes von fünf Kindern geboren, beobachtete er seinen Vater Alois, wie dieser Krippen baute oder restaurierte. „Unser Vater hatte unter dem Dach eine kleine Werkstatt. Ich habe das Moos aus der Zwischenwand gekratzt, um vom Bett aus heimlich zuschauen zu können“, erinnert sich Johann Planer, der von Freunden Hans genannt wird. Als ihm der Vater schließlich einen alten Krippenstall samt Figuren schenkte, war es um ihn geschehen.

1 / 3 Auch Krampus-Larven gehören zu Planers Repertoire © Karin Nagele

„Jeden Tag habe ich nach der Schule die Krippe aufgebaut und am Abend wieder abgebaut. Das war mir viel wichtiger als die Hausaufgabe“, gibt Planer zu, der ein gespaltenes Verhältnis zur Schule hatte. Im Zuge der Hochwasserkatastrophe im Defereggental im Jahre 1965 erlitt er einen Gehörsturz, der nicht vollständig ausgeheilt wurde. Planer hörte fortan schlecht und konnte dem Unterricht schwer folgen. Dass diese Schwäche nicht erkannt wurde, hatte auch damit zu tun, dass Planer alle Fragen und Bitten mit „Ja“ beantwortete. „So ist es auch meinem engsten Umfeld nicht aufgefallen“, erinnert sich der Künstler, der nicht nur als Holzbildhauer bekannt ist, sondern auch als gediegener Herrgotts- und Larvenschnitzer.

Das Schicksal annehmen und kämpfen

Auch die Zeit in der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Lienz bezeichnet der Defregger ob seines damaligen Gebrechens als „schwierig“, dennoch gelang es ihm, mit dem Facharbeiterbrief abzuschließen. Das Schicksal anzunehmen, zu kämpfen und das Beste aus jeder Situation zu machen, sind Eigenschaften, die Planer bis heute geblieben sind. Es sollten jedoch fast 20 Jahre vergehen, ehe er ein Hörgerät bekam und in der Bildhauerschule Elbigenalp aufgenommen wurde. „Von den rund 65 Bewerbern wurden nur 15 für die vierjährige, äußerst praxisorientierte Ausbildung genommen. Leider sind heute nur mehr zwei davon als Holzbildhauer tätig“, schildert Planer, wie sich das Arbeitsleben bildender Künstler verändert hat. Während der Vater zweier Kinder in den 1980er-Jahren mit Schnitzereien und Bildhauerwerken noch gut verdiente, war ab den 1990er-Jahren ein Rückgang merkbar. „Das Geld ist einfach weniger und vieles teurer geworden“, so Planer, der nun im Ruhestand ist, dennoch täglich in der Werkstatt steht.

1 / 2 Ein wahres Meisterwerk: Diese weltliche Krippe steht gerade inmitten der Werkstatt © Karin Nagele

Wenn er nicht Krippen restauriert, Auftragsarbeiten vorwiegend mittels Kettensäge erledigt, Kurse gibt oder einen Herrgott schnitzt, arbeitet er an Herzensprojekten. Wie einer Krippe, die dieser Tage fertig wird. Sie steht mitten in der Werkstatt, soll in der Adventzeit erstmals öffentlich gezeigt werden und zieht einen sofort in den Bann. Nichts ist dem Zufall überlassen. „Ich bin schon seit letztem Jahr an dieser weltlichen Krippe dran“, schildert Planer. Geschätzt wurde dieses Meisterwerk der liebevollen Details und Perspektiven bereits auf einen sechsstelligen Wert. Aber: „Unverkäuflich“, lautet Planers knapper Kommentar. Seit Gründung im Jahr 1998 ist er auch Obmann des Krippenvereins Defereggental und nach wie vor mit großer Begeisterung bei der Sache. „Krippenbau ist Herzenssache“, ist Planer überzeugt. Er hofft, im Jubiläumsjahr 2028 zwei Bücher präsentieren zu können: für den Verein ein Krippenbuch und eine Biografie über das eigene, bewegte, künstlerische Leben.

© Karin Nagele Johann Planer mit Ehefrau und Tochter

Was sich Planer für die Zukunft wünscht? „Wenn die Familie gesund und bei mir bleibt, alle Aufträge abgeholt und bezahlt werden, bin und bleibe ich zutiefst dankbar und blicke positiv nach vorn.“ Und damit der Kopf nach der anstrengenden Arbeit wieder frei wird, geht er nun wieder Brennholz spalten.