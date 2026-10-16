Signa-Debakel: Peschorn kritisiert „Micky-Maus-Anklagen“

Finanzprokuratur-Präsident vermisst „klare Stoßrichtung“ bei den Ermittlungen. Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft weist Kritik „aufs Schärfste“ zurück.

Finanzprokuratur-Präsident Wolfgang Peschorn kann bei den Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in der Signa-Causa rund um René Benko „keine klare Stoßrichtung“ erkennen. „Entweder geht man davon aus, dass Benko alles beherrscht hat und die Stiftungen Geldsilos waren. Oder es handelte sich um fremdübliche Vorgänge - und einer seiner Vertrauten war rein zufällig bei 330 von über 1000 Gesellschaften Geschäftsführer“, so Peschorn laut „Krone“.

Bisher habe es bloß „Micky-Maus-Anklagen“ gegeben, die dem außergewöhnlichen Umfang der Vermögensverschiebungen nicht gerecht werden würden, kritisierte er laut dem Bericht vom Freitag. „Die Causa Signa weckt Erinnerung an die Ermittlungen zum Eurofighter. Das OLG hat die Ermittlungen 2020 mit der Begründung eingestellt, dass die WKStA zwei Jahre nicht ausreichend zu den Vorwürfen ermittelt hat“, ergänzte Peschorn.

Er kritisierte zudem das Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden im Fall von Benkos Fußfessel. Die aktuelle Entwicklung sei „mit Anlauf“ passiert: „Man kann einen Menschen nicht ewig in U-Haft nehmen“, sagte Peschorn dem Bericht zufolge. Benko, der seit Jänner 2025 in Untersuchungshaft sitzt, wechselte am Donnerstag in Innsbruck vom Gefängnis in den elektronisch überwachten Hausarrest. Die WKStA legte Beschwerde dagegen ein, nun muss ein Richtersenat am Oberlandesgericht Innsbruck entscheiden.

WKStA wehrt sich

Die WKStA weist die Kritik Peschorns „aufs Schärfste“ zurück und betont, dass die Ermittlungen zur Signa-Insolvenz ausschließlich nach den gesetzlichen Vorgaben geführt werden, wie ein Sprecher der APA mitteilte. „Unsachliche Begrifflichkeiten wie eine ventilierte vermeintliche sogenannte Stoßrichtung finden keinerlei Grundlage im Gesetz“, so WKStA-Leiterin Ilse-Maria Vrabl-Sanda. Dies habe man „Herrn Peschorn auch bereits in einem persönlichen Gespräch“ erläutert. „Diese Erläuterung wurde zur Kenntnis genommen und blieb unwidersprochen“, berichtete Vrabl-Sanda.

Zugleich verweist die WKStA in ihrer Stellungnahme darauf, dass die Finanzprokuratur in den Signa- und Benko-Verfahren bisher weder Sachverhaltsdarstellungen noch Privatbeteiligtenanschlüsse eingebracht habe. Die jüngsten Anklagen seien in Abstimmung mit den zuständigen Oberbehörden erfolgt. Die WKStA bearbeite die Signa-Causa seit fast drei Jahren in 17 Verfahrenssträngen, habe bereits rechtskräftige Verurteilungen erreicht und weise Vergleiche mit anderen Verfahren wie der Eurofighter-Causa als unzutreffend zurück.