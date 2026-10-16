Kärntner wurde zwischen Kran und Holzbalken eingeklemmt

Die Feuerwehr musste den Mann befreien, indem sie den Holzbalken mit einer Motorsäge in mehrere Stücke schnitt. Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Ein 65 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Völkermarkt war am Freitagvormittag mit einem Forstkran an Arbeiten an einer Halle seines Anwesens beschäftigt. Beim Anheben eines Betonsockels streifte er einen Holzbalken, der in einer Höhe von etwa viereinhalb Metern abgelegt war. Dieser rutschte schließlich entlang des Kranarmes in Richtung des Mannes und klemmte ihn ein.

Er musste von der Feuerwehr befreit werden, die den Holzbalken mit einer Motorsäge in mehrere Stücke schnitt. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C7 in das Klinikum Klagenfurt gebracht.