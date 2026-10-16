Vertrauen Sie Elon Musk wirklich noch?

Tesla baut ein Auto mit Raketenantrieb und Medien wie Fans spielen verrückt. Geht’s noch mit dem Erinnerungsvermögen, oder muss man ein bissl nachhelfen?

Da war er wieder, Elon Musks Tesla-Moment. Der neue Roadster, der dank Raketendüsen über eine kurze Distanz fliegen kann. Medien überschlagen sich in Superlativen. Kritische Fragen? Technische Details? Fehlanzeige. Wieder hat Elon Musk viele geblendet. Denn bereits 2017 hat er einen Prototypen des neuen Roadsters gezeigt, seit 2020 sollte dieser eigentlich produziert werden. Jetzt ist 2028 avisiert. Und vom versprochenen, kleinen, günstigen Elektro-Tesla ist sowieso keine Rede mehr.

Das System Musk funktioniert noch, weil er Unglaubliches in seinem Leben geleistet hat. Er initiierte den E-Auto-Boom, formierte weltweit Ladenetzwerke für E-Autos, er stieg mit der Raumfahrtfirma SpaceX in den Weltraum auf. Was für eine Karriere.

Deshalb funktioniert auch die Masche Musk, mit allen ihren Versprechen an der Börse. Egal, wie die Realität ausschaut: Musks Politkarriere gipfelte darin, dass er einen radikalen Kündigungskurs in den US-Behörden fuhr, auch in jenen Bereichen, die seine Firmen kontrollieren sollten. Zur Erinnerung: Das war damals, als viele Tesla-Fahrer sich Aufkleber kauften, mit Texten wie: „Ich kaufte dieses Auto, bevor Elon crazy wurde.“ Oder: Die ambitionierten Ziele seiner Robotaxi-Flotte hat er bisher nicht erreicht. Und das Full-self-Driving-System („selbstfahrend“) in seinen Autos sorgt seit Jahren für verkehrsbehördliche Untersuchungen und Schlagzeilen, weil es eben kein selbstfahrendes System ist. In Europa soll es jetzt sogar seinen Namen verlieren.

Der Roadster solle aber das letzte Tesla-Fahrzeug werden, das noch von Menschen gefahren werde, sagt Musk. Vertrauen Sie Musk auch jetzt noch?