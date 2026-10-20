Laufschuhe um 640 Euro bei oststeirischem Triathlon gestohlen

Ein Security muss sich vor dem Bezirksgericht Fürstenfeld wegen Diebstahls verantworten. Der Mann bestreitet alles – er wurde jedoch dabei fotografiert.

Mit fester Stimme erklärt der Angeklagte nicht schuldig zu sein. „Ich war das nicht“, setzt er sicherheitshalber noch einmal nach. Dem Mann, der als Security bei einem Triathlon am Stubenbergsee tätig war, wird vorgeworfen zwei Paare Laufschuhe einer schwedischen Marke gestohlen zu haben. Kostenpunkt: 640 Euro.

„Sind Sie sich sicher? Vielleicht denken Sie noch einmal kurz darüber nach“, erkundigt sich die Richterin noch einmal. „Es gibt nämlich Fotos davon und das schaut nicht gut für Sie aus.“ Doch der Angeklagte geht nicht auf den Einwurf der Richterin ein.

„Das Zelt war offen, der Wind hat alles auf den Boden geworfen.“ Er habe am Ende nur wieder alles geschlichtet und wieder aufgehoben, erklärt sich der Mann. „Ich bin unschuldig, ich mache diesen Job seit acht Jahren. Außerdem will ich wissen, wann genau das passiert ist und warum diese Schuhe so teuer sind“, sagt er kopfschüttelnd.

Man sieht auf den Fotos ganz genau, was Sie da machen. — Richterin

„Man sieht auf den Fotos ganz genau, was Sie da machen“, erwidert die Richterin noch einmal trocken, bevor sie dem Mann, der unbescholten ist, ein Diversionsangebot unterbreitet. Nach längerem Überlegen stimmt der Mann schließlich zu – er will weiterhin als Security bei seiner jetzigen Firma tätig sein – „eine Vorstrafe wäre da schlecht.“

Er übernimmt also die Verantwortung, fragt sich jedoch laut: „Was passiert jetzt mit den Fotos, von denen Sie sprechen? Die kann der Mann ja noch immer auf Facebook stellen oder so.“

Die Verhandlung endet für den Angeklagten mit einer Probezeit von zwei Jahren. Weiters muss der Mann dem Geschädigten eine Teilschadensgutmachung von 300 Euro innerhalb von sechs Wochen zahlen.