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Musikverein Graz: Der Meridian Mozart

Das erste Kammerkonzert der Musikvereinssaison wurde zum Erlebnis.

Das erste Kammerkonzert war Wolfgang Amadé Mozarts gewidmet
Walther Neumann
GrazMusikverein Graz

Im vollen Kammermusiksaal ließ das europäisch bestückte Colloredo-Ensemble drei unterschiedliche Werke vom Wolfgang Amadé erklingen. Vorweg: Im theoretischen Unwissen, dass die mehrsätzige „Cassation“ von einem 13-Jährigen stammte – man hätte durchaus auf einen begabten Zeitgenossen mit gelegentlich fast Genialität versprühenden Einwürfen tippen können.

Doch hernach ein echter Hammer: Die neun Musiker (Streichquintett plus zwei Oboen und zwei Hörner) hatten mit dem 27-jährigen, aus St. Petersburg stammenden und heute in Paris lebenden Pianisten Arsenii Moorn einen Voltreffer platzieren können – besser, feiner, unprätentiöser kann man Mozarts Klavierkonzert (hier das Konzert Nr. 12, nach anderer Zählung Nr. 6) nicht spielen, „spielen“ im allerbesten Sinne. Die Zugabe „La Campanella“, die berühmte Liszt-Bearbeitung des 3. Satzes aus Niccolò Paganinis Violinkonzert, die zu den schwierigsten Stücken der Klavierliteratur zählt, erklang da mit fast unwirklich anmutender Eleganz. Schwungvoll-farbig schließlich beschloss ein Divertimento für 5 Streicher und 2 Hörner den denkwürdigen Abend.  