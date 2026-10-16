Musikverein Graz: Der Meridian Mozart

Das erste Kammerkonzert der Musikvereinssaison wurde zum Erlebnis.

Im vollen Kammermusiksaal ließ das europäisch bestückte Colloredo-Ensemble drei unterschiedliche Werke vom Wolfgang Amadé erklingen. Vorweg: Im theoretischen Unwissen, dass die mehrsätzige „Cassation“ von einem 13-Jährigen stammte – man hätte durchaus auf einen begabten Zeitgenossen mit gelegentlich fast Genialität versprühenden Einwürfen tippen können.

Doch hernach ein echter Hammer: Die neun Musiker (Streichquintett plus zwei Oboen und zwei Hörner) hatten mit dem 27-jährigen, aus St. Petersburg stammenden und heute in Paris lebenden Pianisten Arsenii Moorn einen Voltreffer platzieren können – besser, feiner, unprätentiöser kann man Mozarts Klavierkonzert (hier das Konzert Nr. 12, nach anderer Zählung Nr. 6) nicht spielen, „spielen“ im allerbesten Sinne. Die Zugabe „La Campanella“, die berühmte Liszt-Bearbeitung des 3. Satzes aus Niccolò Paganinis Violinkonzert, die zu den schwierigsten Stücken der Klavierliteratur zählt, erklang da mit fast unwirklich anmutender Eleganz. Schwungvoll-farbig schließlich beschloss ein Divertimento für 5 Streicher und 2 Hörner den denkwürdigen Abend.