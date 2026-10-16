Bauernhaus in Kärnten brannte komplett nieder: Ursache geklärt

In Himmelberg kam es zu einem Großbrand. Die Brandermittlungsbeamten des Landeskriminalamtes Kärnten nennen einen möglichen Kurzschluss als Brandursache.

Nach dem Großbrand in Himmelberg am Mittwochabend hat die Polizei nun den Auslöser für das Flammeninferno bekannt gegeben. Mögliche Brandursache war ein Defekt an der Elektroinstallation, ein sogenannter Lichtbogenkurzschluss, heißt es. Das haben die gemeinsamen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Kärnten und der Bediensteten der Brandverhütungsstelle ergeben.

Wie berichtet hatte ein Nachbar Alarm geschlagen, als das Bauernhaus bereits in Vollbrand gestanden ist. 154 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Aufgrund der Abgelegenheit und der schwierigen Wegverhältnisse brauchte es einen Pendelverkehr zur Wasserversorgung.