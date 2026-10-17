Kathi Truppe wurde auf Villacher Alpenstraße verewigt

Olympiasiegerin Kathi Truppe hat nun ihre eigene Kehre auf der Villacher Alpenstraße. Der Standort wurde nicht zufällig gewählt.

Von links: Gerlinde Bauer-Urschitz (ÖVP-Gemeindevorständin Finkenstein), Johannes Hörl (Geschäftsführer Villacher Alpenstraßen GmbH), Kathi Truppe und ÖVP-Stadtrat Christian Pober bei der offiziellen Benennung der Kehre 6 auf der Villacher Alpenstraße

Olympiasiegerin Kathi Truppe ist künftig auf der Villacher Alpenstraße verewigt. Die offizielle Übergabe der Kehrentafel fand am Freitag, 16. Oktober, statt. Der Sportlerin wurde die Kehre 6 auf dem Weg zur Aichingerhütte gewidmet. Damit reiht sich die 30-jährige Slalomspezialistin in prominente Gesellschaft ein. Auch die Skisprung-Olympiasieger Thomas Morgenstern und Martin Koch haben bereits eigene Kehren auf der Panoramastraße.

Dass Truppe ausgerechnet die Kehre bei der Aichingerhütte erhält, hat einen historischen Hintergrund. Der Dobratsch war einst ein bedeutender Skiberg. Bereits 1908 wurden dort die ersten Skirennen ausgetragen, später fanden auch Kärntner Meisterschaften statt. An diese sportliche Vergangenheit soll die neue Kehrentafel erinnern.

Mit dieser Widmung möchten wir ihre großen sportlichen Leistungen würdigen und gleichzeitig ein sichtbares Zeichen ihrer Verbundenheit mit Villach, ihrer Geburtsstadt, setzen. — Christian Pober , Tourismusstadtrat (ÖVP)

1 / 2 Kathi Truppe feierte die Ehrung mit einer Proseccodusche © KK/Villacher Alpenstraße Helge Bauer

„Es erfüllt mich mit Stolz und ist für mich eine große Ehre“

Truppe gehört seit Jahren dem österreichischen Skinationalteam an. Zu ihren größten Erfolgen zählen die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 2019 in Åre und Olympiagold im Teambewerb 2022 in Peking. Die Würdigung auf ihrem Hausberg bedeutet ihr viel: „Meine Heimat liegt mir sehr am Herzen. Dass ich nun am Dobratsch eine Kehre bekomme, erfüllt mich mit Stolz und ist für mich eine besondere Ehre.“

Die Initiative für die Widmung ging von Tourismusstadtrat Christian Pober (ÖVP) aus. Umgesetzt wurde sie gemeinsam mit der Villacher Alpenstraße und der Stadt Villach. Für Alpenstraßen-Geschäftsführer Johannes Hörl geht es dabei um mehr als sportliche Erfolge: „Die persönlichen Kehrentafeln entlang der Villacher Alpenstraße erzählen Geschichten von Menschen, die mit Villach und unserer Region eng verbunden sind.“