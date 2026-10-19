Das Feldbacher Kulturfestival „Nebel reißen“ startet in die nächste Runde. Von 8. bis 22. November wartet es wieder mit einem abwechslungsreichen Programm aus Musik, Literatur und Theater auf.

Mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten, bewegenden Geschichten und mitreißenden Theaterstücken will das Theater- und Literaturfestival „Nebel reißen“ dieses Jahr Kulturbegeisterte nach Feldbach locken. Von 8. bis 22. November werden wieder vier Abende bespielt.

Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe mit der Revue „SCHAULAUFEN oder Der Wind, der Himmel, die Erde & die Liebe“ am 8. November um 17 Uhr im Zentrum Feldbach. Das Cradle Collective, die Raabauer Holz- und Blechmusik, Elisabeth Pichler, Michael Mehsner und Roman Wallner verbinden darin Texte und Musik zu einer Reise durch die Sixties, Kunst, Fußball, Rock ’n’ Roll, Jazz.

Große Gefühle und eine Reise nach Hollywood

Knapp eine Woche später, am 13. November (19.30 Uhr), lädt man zum Theaterstück „Emilie Flöge. Geliebte Muse.“ Im Rathaussaal bringt die Schauspielerin Maxi Blaha das Leben der Wiener Modepionierin und ihre Verbindung zum Maler Gustav Klimt auf die Bühne.

Eine humorvolle Reise vom steirischen Mautern bis nach Hollywood erwartet das Publikum dann am 19. November um 19.30 Uhr im Zentrum Feldbach. In „Mautern – Hollywood und retour“ erzählt der bekannte Schauspieler Johannes Silberschneider von seiner Kindheit in der Steiermark, seinen Anfängen als Musiker und seinem Weg zur Schauspielerei. Mit Texten von Herms Fritz und musikalisch begleitet von Georg Laube und Milos Milojevic verbindet der Abend Erzählkunst, Musik und persönliche Einblicke.

Weihnachtliches Kasperl-Abenteuer

Auch für das jüngere Publikum hat der Feldbacher Kulturherbst dieses Jahr etwas zu bieten: Am 22. November gastiert das Ensemble SET – So ein Theater! mit dem Stück „Kasperl und der verhexte Weihnachtsschnupfen“ im Zentrum Feldbach. Im turbulenten Weihnachtstheater verhext die griesgrämige Hexe Krausemieselwurz den König mit einem sonderbaren Schnupfen. Kasperl und Gretel heilen ihm zur Hilfe. Es beginnt um 15 Uhr.