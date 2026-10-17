Mit einem großen Fest wurde ein Jahrhundert Verschönerungsverein Reißeck gefeiert. Auf eine Brunnen-Segnung folgten ein Festmarsch und Ehrungen.

Der Verschönerungsverein (VV) Reißeck unter Obmann Gerhard Wultsch, lud anlässlich des 100-jährigen Bestehens zur Jubiläumsfeier ein. Am Stranerplatz wurde zu diesem Anlass ein Jubiläumsbrunnen errichtet, der von Pfarrprovisor Jyothi Ramesh gesegnet wurde. Bürgermeister Stefan Schupfer führte durch das Programm. In seiner Ansprache hob er die Arbeit des Vereins lobend hervor. Unter Mitwirkung der Trachtenkapelle Kolbnitz und des Männergesangsvereins Kolbnitz erhielt der Festakt einen würdigen Rahmen.

Danach erfolgte ein Festmarsch bis zur Volksschule Reißeck, unter der regen Mitwirkung der Bevölkerung und verschiedener Vereine. In der Mediathek der Schule wurde eine Präsentation über die Vereinstätigkeit gezeigt. Im Anschluss fand die Ehrung von lang gedienten Vorstandsmitgliedern statt. Hans und Wilma Tuppinger sowie Gerhard und Edith Wultsch freuten sich über die Anerkennung. Auch Elisabeth Schurian, deren Großvater 1926 den Verschönerungsverein gegründet hatte, wurde geehrt.