In Spittal lernen junge Mädchen, Grenzen zu setzen

Am 20. und 21. November findet im Otelo Spittal ein Selbstverteidigungskurs statt. Dieser richtet sich an Mädchen zwischen zehn und 14 Jahren.

Blöde Sprüche, Lästereien on- und offline, festklammernde Hände, Schubsereien oder fliegende Fäuste – obwohl niemand das Recht hat, andere zu beschimpfen oder körperlich anzugreifen, kommt es immer wieder aus verschiedenen Gründen zu Auseinandersetzungen. Um jungen Mädchen zwischen zehn und 14 Jahren beizubringen, wie sie sich in solchen Situationen verhalten und wie sie selbstbewusst vermitteln können, dass sie selbst entscheiden können, wer sie anfassen darf und wer nicht, wurde im Otelo Spittal am 20. und 21. November ein Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs organisiert. Dieser kann von den Jugendlichen unter anderem gemeinsam mit ihren Omas, Tanten oder der Mama besucht werden.

In dem Grundkurs werden Schutz- und Verteidigungsfähigkeiten gestärkt. Diese können direkt vor Ort ausprobiert werden. Darauf folgen Tipps, wie man sich verhält, wenn man verbal, digital oder körperlich angegriffen wird, und wie Frauen und Mädchen sich gegenseitig solidarisch unterstützen können.