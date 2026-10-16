Über ein Plus von 15 Prozent bei den Nächtigungen darf sich Klagenfurt freuen. Gleichzeitig konstituiert sich der neue Tourismusverband, zu dem auch die Umlandgemeinden gehören.

Der Tourismus in Klagenfurt bleibt auf Wachstumskurs. Von Jänner bis September kamen heuer 222.074 Gäste in die Landeshauptstadt. Das sind 15 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als 192.501 Ankünfte registriert wurden. Auch bei den Nächtigungen zeigt sich ein Aufwärtstrend: Die Zahl stieg von 423.307 auf 462.717, ein Plus von neun Prozent.

Besonders stark legten die Herkunftsmärkte Ungarn mit 27 Prozent und Italien mit 16 Prozent zu. Auch aus Österreich (plus 13 Prozent) und Tschechien (plus zehn Prozent) kamen mehr Gäste. Rückgänge gab es hingegen bei Urlaubern aus Deutschland (minus zwei Prozent) und den Niederlanden (minus sechs Prozent). Aktuell gibt es im Stadtgebiet rund 280 gewerbliche Nächtigungsbetriebe.

Koralmbahn spürbar

„Diese Zahlen zeigen, dass unsere Destination international an Strahlkraft gewinnt“, sagt Tourismusvorsitzender Adi Kulterer. Als Wachstumstreiber nennt er gezielte Veranstaltungen in der Vor- und Nachsaison. Die IDO Streetdance-Europameisterschaft im Juni und der erstmals ausgetragene Wörthersee-Marathon im September hätten zusätzliche Besucher nach Klagenfurt gelockt. Auch etablierte Veranstaltungen wie die United World Games, der Ironman und die Starnacht hätten zum Plus beigetragen.

© Franz Gerdl/tourismus Klagenfurt Tourismusgeschäftsführer Helmuth Micheler

Bei der Starnacht und beim Altstadtzauber war laut Tourismusgeschäftsführer Helmuth Micheler zudem die neue Koralmbahn spürbar. „Zu diesen Veranstaltungen kamen zehn bis fünfzehn Prozent mehr Gäste aus der Steiermark“, sagt er. Auch in der Tourismusinfo am Neuen Platz würden vermehrt Personen aus dem Nachbarbundesland aufschlagen.

Verband nimmt Arbeit auf

Während sich Vorsitzender und Geschäftsführer noch über die aktuellen Zahlen freuen, konstituiert sich im Hintergrund der neue Tourismusverband Region Klagenfurt am Wörthersee, der am 1. Jänner 2027 seine Arbeit aufnimmt. Neben der Landeshauptstadt werden dem Verband auch die Umlandgemeinden Ebenthal, Maria Saal, Poggersdorf und Grafenstein angehören. Am Mittwoch fand im Konzerthaus Klagenfurt die erste Sitzung inklusive Funktionärswahl statt.

Vorsitzender bleibt Adi Kulterer (Feine Küche Kulterer), seine Stellvertreterin wird Helvig Kanduth (Hotel Sandwirth) und das Finanzreferat übernimmt Unternehmensberaterin Susanne Blatnig-Stissen. Neu an Bord sind Tanja Kürbisch vom Seepark Resort, Markus Wutscher vom Jugendgästehaus Klagenfurt oder Michael Pontasch-Müller von der Hafenstadt. Von Gemeindeseite werden Stadtrat Julian Geier (ÖVP) für Klagenfurt, Vizebürgermeister Siegfried Obersteiner (ÖVP) für Maria Saal und Bürgermeister Tino Egger (Liste Deutschmann) für Grafenstein vertreten sein.