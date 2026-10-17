Neue Ausstellung kommt in die Köflacher stART-Galerie

Ab 22. Oktober präsentiert die Galerie das Projekt „Zeitzeichen“ mit Texten, Bildern und grafischen Arbeiten. Bis 5. November läuft die Ausstellung.

Vor 30 Jahren wurde der Verein „stART– styrian ART – Steirische Förderungsstelle für Jungkünstler:innen“ aus der offenen Jugendarbeit im Jugend- und Kommunikationszentrum Köflach begründet. Obmann Heinz Bozic startete im Jahr 2019 zusammen mit Daniel A. Hofer zusammen auch die gleichnamige Galerie in der Ludwig-Stampfer-Gasse in Köflach.

Am 22. Oktober um 19.30 Uhr wird dort wieder zu einer Ausstellung geladen. Dort wird das Projekt „Zeitzeichen“ präsentiert, die dritte Zusammenarbeit von Johann Wegscheider und Hugo Kohlbacher. Der bildende Künstler und der Lyriker präsentieren ihre Werke. Ergänzt wird das Projekt durch grafische Arbeiten von Martina Wegscheider-Traussnigg.

Nach der Vernissage läuft die Ausstellung dann bis 5. November.