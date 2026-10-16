Öffentlicher Brief an Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl zur Zukunft des steirischen herbst

Die Initiative #kulturlandretten bezieht Stellung zur bevorstehenden Ausschreibung der Leitung des steirischen herbst für die Jahre ab 2028.

Sehr geehrter Herr Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl!

Vorab: Wir stehen voll und ganz zum steirischen herbst. Er ist ein wesentlicher Bestandteil und Garant für die Strahlkraft steirischen kulturellen Lebens. Er ist ein Scharnier zwischen der internationalen Kunstproduktion und unserer Arbeit. Viele künstlerische und gesellschaftliche Impulse gehen von ihm aus. Medial und wirtschaftlich ist er unverzichtbar. Wir wollen ihn. Wir brauchen ihn.

Aus verschiedenen Richtungen haben wir vernommen, dass das Festival mit der Neuausschreibung vor großen Veränderungen steht. Es heißt, dass die nächste Periode unter stärkerer Einbindung der steirischen Kunst- und Kulturproduktion geleitet werden soll. Die Rede ist von einer Aufteilung auf verschiedene Sparten und von einem Ende des Intendanz-Prinzips – dies alles auch zum Zwecke der Absicherung der freien Szene.

Bevor eine solche Ausschreibung veröffentlicht wird, verlangen wir eine öffentliche Debatte. Eine solch tiefgehende Veränderung muss von der steirischen kulturellen Szene mitgetragen werden. Wir werden vor vollendete Tatsachen gestellt. Das kann nicht gut gehen.

Hanns Koren hat vor „Dirigismus“ gewarnt und genau das passiert gerade: Die Politik entscheidet von oben herab. Alle Veränderungen gelangen nur über das Hörensagen an die Öffentlichkeit. Der Prozess läuft intransparent. Die Akteur:innen werden nicht in die Überlegungen eingebunden. Gespräche mit einzelnen Initiativen oder Künstler:innen können einen öffentlichen Diskurs nicht ersetzen.

Wir fordern, dass die Ideen zur Zukunft des Steirischen Herbst vor der Ausschreibung öffentlich geteilt und begutachtet werden können.

Wir fordern ein sauberes, transparentes Bestellungsverfahren.

Wir fordern Mitbestimmung, vor allem dann, wenn es um unsere Arbeit geht.

Wir fordern, dass der Steirische Herbst strukturell nicht zerstört wird.

Wir fordern, dass ein Festival nicht dazu benutzt wird, um fehlende Fördermittel zu kompensieren.

Wir fordern einen starken, künstlerisch handlungsfähigen steirischen herbst.

Wir fordern einen Platz in der Berufungskommission für die Freie Szene.

Verstehen Sie uns nicht falsch: Wir begrüßen es grundsätzlich sehr, dass Sie sich für eine Stärkung der steirischen kulturellen Szene einsetzen. Eine unbedachte Vorgangsweise birgt jedoch das Risiko einer Demontage eines international einzigartigen und für die steirische Kulturtradition unersetzbaren Festivals. Das kann nicht in Ihrem Interesse liegen!

Mit unerbittlichen Grüßen

für #kulturlandretten

Monika (Theater im Bahnhof) und Robin Klengel (Forum Stadtpark)