Die vielen Gesichter der Dichterin

Am Todestag der Dichterin eröffnet im kärnten.museum eine Ausstellung über ihr Leben und Werk. Persönliche Gegenstände, Fotografien und künstlerische Reflexionen zeigen, warum Ingeborg Bachmann bis heute zu den prägenden Stimmen der Literatur zählt.

Seine Skulptur „Die Orden der Nacht“ steht seit Juni vor dem Bachmann-Haus in Klagenfurt. Und auch zur Sonderausstellung „Ingeborg Bachmann. In einer österreichischen Stadt“, die heute im kärnten.museum eröffnet wird, hat Anselm Kiefer Arbeiten beigesteuert: Der Maler und Bildhauer sieht in der Dichterin eine „Seelenverwandte" und hat sich intensiv mit ihrem Werk auseinandergesetzt. Bachmanns Erzählung „Undine geht“ hat er in ein großformatiges Gemälde übersetzt, in dem eine Nymphe aus einem Geflecht grüner Farbblätter auftaucht. „Die Farbe ist dick auf die Leinwand aufgetragen, wodurch eine schrundige Oberfläche entsteht, die die Verwundeten und Traumata des 20. Jahrhunderts widerspiegeln“, erklärt die Kunsthistorikerin Brigitte Ponta-Zitterer. Wie Ingeborg Bachmann setzt sich auch Anselm Kiefer intensiv mit dem Erinnern, aber auch mit der Vergänglichkeit und dem Vergessen auseinander: Eine Glasvitrine mit Stillleben aus der Serie „Opus Magnus“ enthält ein verrostetes, auf Grund gelaufenes Schiff, das auf getrockneten Rosen gebettet ist.

Den Auftakt der Ausstellung gestalten Arbeiten von Deborah Sengl. Im Stiegenhaus begegnet man unter anderem ihrer „Henselstraße 26“: In ihrer unverwechselbaren Bildsprache lässt die Künstlerin eine Ingeborg Bachmann mit Katzenkopf auf ihr Elternhaus zugehen. In den Arkaden vor dem ersten Ausstellungsraum stimmen Fotografien der Dichterin und Hörstationen mit Interviews und Gedichten auf die Schau ein. Sie wurde vom Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek konzipiert und war nach Wien bereits in München, Rom und Karlsruhe zu sehen. Für die letzte Station im kärnten.museum wurde sie um Exponate aus dem eigenen Bestand erweitert.

1 / 12 Anselm Kiefer: „Undine geht“ © Weichselbraun

Dazu zählen ein opulentes blaues Fauteuil und ein alpenländisch anmutendes Gemälde mit einem Spielmann und einem jungen Mädchen – beides Geschenke des Komponisten Hans Werner Henze, die erstmals öffentlich gezeigt werden. Auch einige Kleidungsstücke Bachmanns sind zu sehen. Ein schwarzes Ensemble mit Gürtel lässt die schmale Taille der Dichterin erahnen: „Sie hatte Kleidergröße 34“, erzählt Katharina Herzmansky, die gemeinsam mit Ponta-Zitterer und Martina Stermitz die Ausstellung gestaltet hat. Zu entdecken gibt es auch Bachmanns erste Schreibmaschine und eine Schatulle voller leerer Scheckhefte der Banca Italiana. „Die Kleider mussten ja auch bezahlt werden“, sagt Stermitz.

Briefe, Fotografien, Zitate und Dokumente führen durch Bachmanns Leben und Werk, von der Kindheit in Klagenfurt bis nach Rom. Zu sehen ist etwa ein Brief des späteren US-Außenministers Henry Kissinger, den Bachmann 1955 bei einem Aufenthalt in den USA kennengelernt hatte. Das berühmte „Spiegel“-Cover von 1954 zeigt die damals 28-Jährige, die damit schlagartig bekannt wurde. Eine Wanderkarte vom Kreuzbergl aus dem Jahr 1968 verzeichnet mehr als drei Wege zum See. Zu sehen sind außerdem Bachmanns Dissertation und Entwürfe zu ihrem Roman „Malina“. Tonaufnahmen erschließen ihr literarisches Werk, Gerda Hallers 24-minütige Dokumentation „Ingeborg Bachmann in Italien“ ergänzt den biografischen Blick. In der Center Stage wird noch bis 31. Oktober Tina-Maria Feyrers Kino-Installation „Modi di Morire. In Memoriam Ingeborg Bachmann“ gezeigt.

Dass Ingeborg Bachmann nicht nur aufgrund ihres vielschichtigen Werks, sondern auch ihrer „melancholisch schillernden Aura“ zu einer Ikone der Literatur wurde, unterstreichen die zahlreichen Fotografien, die die Ausstellung durchziehen. Dass sie an Bachmanns Todestag eröffnet wird, schlägt einen Bogen vom Ende ihres Lebens zur anhaltenden Wirkung ihres Werks: Mehr als fünf Jahrzehnte nach ihrem Tod ist Ingeborg Bachmann nicht nur Erinnerung, sondern Gegenwart.