„Pony Show“, der neue Roman von Juli Zeh, ist Krimi, Justizthriller und Gesellschaftsanalyse. Das ist viel – oft zu viel.

Manege frei für „Pony Show“, den neuen Roman von Juli Zeh, einer der erfolgreichsten und meistverkauften deutschen Schriftstellerinnen. Und in diesem literarischen Zirkuszelt ist wahrlich der Teufel los. Kriminalroman, Justizthriller und natürlich Gesellschaftsdiagnose. Das ist viel – und oft zu viel. Der neue Roman von Zeh ist einerseits eine raffinierte, überaus spannende Geschichte rund um Macht und Moral, andererseits heillos überfrachtet und penetrant pädagogisch, wenn es um den Knackpunkt der Geschichte geht, der da ist: „Für die eine Seite ist Betty der lebende Beweis, dass Frauen keinen Deut besser sind als Männer, weshalb der Kampf gegen das Patriarchat in letzter Konsequenz ein Irrtum ist. Die andere Seite sieht Betty als Opfer des Patriarchats, weil ein männlich dominiertes System über ihre sexuelle Selbstbestimmung zu Gericht sitzt.“

Betty, das ist Bethany Hell. Rund fünfzig Jahr alt, verheiratet, selbstbewusst, erfolgreiche Chefin eines renommierten Hamburger Literaturverlags. Eine Frau, die sich in der Welt der Bücher ebenso souverän bewegt wie in jener der Macht. Bis Fero Lebed auftaucht. Ende zwanzig, begabt, ehrgeizig, attraktiv. Aus dem Praktikanten wird ein Vertrauter, aus der beruflichen Nähe eine gefährliche Intimität. Dann verschwindet Fero. Und Betty wird an der ungarischen Grenze aufgegriffen. Mit einer Pistole und Falschgeld. An der Waffe klebt Blut. Eine Leiche gibt es nicht.

Dennoch kommt es zum Mordprozess, der sich immer mehr zum Spektakel, zur „Pony Show“ entwickelt, und der Gerichtssaal verwandelt sich in einen Zirkus, in dem alle ihre Kunststücke vorführen: die Justiz, die Medien; draußen vor dem Gerichtsgebäude toben die Demonstranten, im Netz die Empörungswellen: #FreeBetty auf der einen Seite, #CancelBetty auf der anderen. Und alle glauben, im Besitz der Wahrheit zu sein.

Erzählt wird aus der Sicht von Bettys Anwalt, der sich selbst immer mehr im bizarren Beziehungsgeflecht verheddert. Wer manipuliert hier wen, wer vergiftet wen? War Betty eine rücksichtslose Chefin, die ihre Macht missbrauchte? Oder eine Frau, der man nicht verzeiht, dass sie sich sexuelle Freiheiten nimmt, die bei Männern ihres Alters allenfalls ein müdes Schulterzucken hervorrufen? Ist sie Täterin oder Opfer?

Juli Zeh, promovierte Juristin und ehrenamtliche Verfassungsrichterin in Brandenburg, kennt das Recht und seine Fallstricke. Schon in „Corpus Delicti“ machte sie den Gerichtssaal zum Schauplatz gesellschaftlicher Machtkämpfe und Lebenslügen. Wie sie in „Pony Show“ die destruktiven Mechanismen von tendenziell panischen Zeiten seziert, gehört zu den Stärken dieses Romans. Die Schwäche: Die gesellschaftspolitische Botschaft scheint allzu deutlich durch die literarische Handlung hindurch. Schlag nach bei Schiller: „Man merkt die Absicht, und man ist verstimmt.“

Juli Zeh. Pony Show. Luchterhand, 502 Seiten, 25,50 Euro.

© Luchterhand Juli Zeh. Pony Show. Luchterhand Verlag. 512 Seiten, 26,50 Euro.