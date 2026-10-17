Seit 1. Oktober leitet die 37-jährige Juristin Sarah Kastner als jüngste Bezirkshauptfrau der Steiermark die Geschicke in der Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag. In dieser neuen Funktion stattete sie am Donnerstag dem Bezirkspolizeikommando einen Besuch ab, um Bezirkspolizeikommandant Franz-Kurt Grabenhofer persönlich kennenzulernen und sich über die zukünftige Zusammenarbeit auszutauschen.

Diese ist von großer Bedeutung, heißt es von der Polizei, schließlich kooperieren BH und Polizei im Bezirk eng bei der Sicherheitslage, der Verkehrssicherheit, größeren Veranstaltungen sowie der Bewältigung von Krisen und Katastrophen. Auch bei der Initiative „Gemeinsam.Sicher“ zieht man an einem Strang.

„Ein herzliches Dankeschön für den angenehmen Besuch und den konstruktiven Austausch. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit – für einen sicheren und lebenswerten Bezirk Bruck-Mürzzuschlag“, heißt es in einer Aussendung der Polizei zum Besuch von Kastner.