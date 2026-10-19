Modernes Stromaggregat für Feuerwehrverband Knittelfeld

Für den Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld wurde in Seckau ein modernes Stromaggregat mit hoher Leistung und Schalldämmung übergeben.

Wenn der Strom ausfällt, zählt im Ernstfall jede Minute. Für eine leistungsfähige und mobile Energieversorgung wurde in Seckau ein modernes Stromaggregat für den Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld übergeben. Seckau dient als Bereichsstützpunkt, die Übergabe erfolgte an Kommandantin Michelle Pregetter.

Das Aggregat verfügt über eine Leistung von 150 kVA (Kilovoltampere) und bietet damit enorme Kapazitäten für den Einsatzfall. Ein herkömmliches Fahrzeugaggregat verfügt üblicherweise über rund 14 kVA.

Sein Einsatzgebiet ist entsprechend vielfältig. Im Fall eines länger andauernden Stromausfalls können damit etwa Notschlafstellen, Sporthallen und Schulen mit elektrischer Energie versorgt werden.

Hohe Schalldämmung

Eine Besonderheit ist zudem die Ausführung mit höchster Schalldämmung. Dadurch kann das Aggregat auch über längere Zeit in Wohngebieten betrieben werden. Gerade bei länger dauernden Stromausfällen oder Katastropheneinsätzen ist dies ein wichtiger Faktor, schildert Landesfeuerwehrrat Erwin Grangl.

Mehr Bilder