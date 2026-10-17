Hilfe für obdachlose Menschen: Kältetelefon Graz sucht Freiwillige

Die Wintermonate können für Menschen ohne Obdach lebensgefährlich werden. Die Caritas Graz sucht jetzt Freiwillige für das Kältetelefon, das Betroffenen hilft.

„Es ist besser, wenn für eine Person zehnmal angerufen wird, als wenn niemand anruft“, sagt Stefan Bottler-Hofer, Leiter der Notschlafstelle Arche 38, die das Kältetelefon der Caritas koordiniert. Der Griff zum Telefon, wenn im Winter der Schlafplatz einer obdachlosen Person gesichtet wird, kann Leben retten.

Kaum ist die unerträgliche Hitze des Sommers überstanden, beginnt der für obdachlose Menschen belastende und lebensgefährliche Winter. Die Kälte kann eine Körperunterkühlung unterschiedlicher Grade auslösen und bis zu Bewusstlosigkeit und zum Tod führen. Alkoholisierte Personen sind besonders gefährdet, da sie die Kälte oft nicht spüren. Der Tod von zwei Männern, die Anfang dieses Jahres in Wien erfroren gefunden wurden, hat große Bestürzung ausgelöst.

Übermittlung an Notschlafstellen und Verteilung von Winterpaketen

Die Caritas sucht nun Freiwillige für das Kältetelefon, das Betroffenen niederschwellig Hilfe bietet und ab 11. November bis Ende März erreichbar ist. „Zivilpersonen können anrufen, wenn sie jemanden sehen, der draußen schläft“, so Bottler-Hofer. Das Team nimmt die Meldungen auf, sucht die Orte und stellt Kontakt mit den betroffenen Personen her. Diese werden meistens in eine Notschlafstelle vermittelt. „Die Auslastung in Notschlafstellen ist in Graz ganzjährig relativ hoch“, erklärt Bottler-Hofer. Im Winter werden an zwei Standorten, der Arche 38 und dem Haus FranzisCa in der Georgigasse, zusätzliche Schlafplätze zur Verfügung gestellt.

© Fabian Dankl Das Team des Kältetelefons sammelt alle Meldungen und lokalisiert die betroffenen Personen.

Möchte eine Person nicht in der Notschlafstelle nächtigen, teilt das Kältetelefon-Team Schlafsack, Isomatte, warme Kleidung, Essen und Tee aus. „Es kommt öfter vor, als man denkt“, sagt Bottler-Hofer: „Manche halten es nicht mit anderen Menschen aus. Aber es gibt auch immer wieder Fälle von psychischen Erkrankungen.“ Wenn Menschen etwa Wahnvorstellungen und deshalb Angst vor der Notschlafstelle haben. In solchen Fällen sei laut Bottler-Hofer der Wirkungsbereich des Kältetelefon-Teams eingeschränkt. Wenn eine betroffene Person in Gefahr ist, werden Rettungskräfte verständigt.

Rund 800 Anrufe und 50 Freiwillige vergangenen Winter

Vergangenen Winter haben rund 50 Freiwillige in Graz beim Kältetelefon mitgearbeitet. Es gab 808 Anrufe, in über 460 Fällen wurden Menschen angetroffen und versorgt. Die meisten Anrufe kommen aus dem innerstädtischen Bereich und von offensichtlichen Plätzen. Wenn Anrufe aus den steirischen Regionen kommen, wird auf die örtlichen Rettungsstellen verwiesen. Schließlich gibt es das Kältetelefon nur in Graz.

Für Menschen, die freiwillig mitarbeiten wollen, gibt es einen verpflichtenden dreistündigen Informations- und Einschulungsabend. Die Voraussetzungen, um mitzuhelfen: Volljährigkeit, ein Strafregisterauszug und die Bereitschaft, von Mitte November bis Ende März je zwei bis drei Dienste pro Monat zu übernehmen. Die Dienste fallen zwischen 17.30 und 22 Uhr. Die Freiwilligen können dann an drei Positionen arbeiten: am Telefon, hinter dem Steuer vom Auto und als Helferin oder Helfer. Außerdem betont Bottler-Hofer: „Das Interesse und die Bereitschaft für direkte Begegnungen mit wohnungslosen und obdachlosen Menschen sind wichtig.“