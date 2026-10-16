VSV Unihockey trifft am Villacher Rathausplatz auf Nationalteam

Bei „Inner City Floorball“ wird am Samstag mitten in Villach gespielt. Neben dem Staatsmeister und Österreichs Nationalteam ist auch der Nachwuchs im Einsatz.

Am Samstag, dem 17. Oktober, verwandelt sich der Villacher Rathausplatz mit dem VSV Unihockeyteam<strong> </strong>in eine Sportarena

Der Gegner ist das österreichische Nationalteam, das Spielfeld liegt mitten in der Stadt: Am Samstag, dem 17. Oktober, verlegt der amtierende Staatsmeister C.Hamp VSV Unihockey seinen Sport auf den Villacher Rathausplatz. Von 10 bis 17 Uhr stehen bei „Inner City Floorball“ Spiele unter freiem Himmel und Angebote zum Mitmachen auf dem Programm.

Für den elffachen österreichischen Meister ist der Tag eine Gelegenheit, seinen Sport auch Menschen näherzubringen, die bisher noch kein Spiel besucht haben. Floorball, auch als Unihockey bekannt, wird mit Schlägern und Ball gespielt. Üblicherweise stehen pro Mannschaft fünf Feldspieler und ein Torhüter auf dem Platz. Eine niedrige Bande umschließt das Spielfeld.

Vom Nachwuchs bis zum Nationalteam

Den Auftakt machen ab 10 Uhr die Nachwuchsmannschaften des VSV in den Altersklassen U10, U12 und U15. Zu ihren Gegnern zählen der KAC Floorball und der SD Zelenci Kranjska. Um 12.40 Uhr treffen die VSV-Damen auf das U17-Nationalteam.

Der sportliche Höhepunkt folgt um 16 Uhr mit dem Spiel der VSV-Bundesligaherren gegen Österreichs Nationalteam. Dessen Spieler sind an diesem Wochenende ohnehin in Villach: Teamchef Sami Aalto versammelt hier rund 40 Spieler zu einem Lehrgang. Auch die U17 trainiert in der Draustadt.

Interessierte können selbst zum Schläger greifen

Wer Floorball selbst ausprobieren möchte, hat bei den „Family Challenges“ um 11.30 und 14.15 Uhr Gelegenheit dazu. Ab 16.20 Uhr sind Fotos, Autogramme und Gespräche mit Bundesliga- und Nationalspielern vorgesehen. Organisiert wird die Veranstaltung vom VSV Unihockey gemeinsam mit dem Stadtmarketing Villach.