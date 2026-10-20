„Fass ohne Boden“: Wie ein steirisches Skigebiet zum Politikum wurde

Die Brunnalm wurde in den letzten Jahren für St. Barbara zu einem teuren Pflaster. Nun „verkauft“ die Gemeinde „ihr“ Skigebiet. Wie es so weit kam.

Läuft alles wie geplant, winken Land und Aufsichtsbehörde in dieser Woche den „Verkauf“ der Freizeitbetriebe Veitsch um symbolische zwei Euro an Margret Kraischek und Michael Stoppacher durch. Damit ist die Gemeinde den Winter- und Sommerbetrieb auf der Brunnalm, aber auch die hohen Kosten los.

Die neuen Betreiber stehen freilich bereits in den Startlöchern und haben frische Ideen für das zuletzt defizitäre Skigebiet. Für St. Barbara wär dieses schon in der kommenden Saison nicht mehr zu stemmen gewesen. Doch auch vor einigen Jahren, als der ein oder andere Euro noch lockerer saß, war die Brunnalm ein Politikum.

Jährlich um die 40.000 Besucher

Im Jahr 1959 wurde in der Veitsch der Brunnalm-Schlepplift errichtet. Damals hatte man ebenso nicht viel Geld, deshalb wurden von den Einheimischen 12.500 Arbeitsstunden investiert, um die Kosten niedrig zu halten. Zuletzt wurde im Jahr 2008 der Vierer-Sessellift hinzugebaut. Die Veitsch entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einem beliebten Familienskigebiet, das jährlich rund 40.000 Besucher anlockt.

Nach einigen schneearmen Wintern kam aber die Frage auf, ob man die gemeindeeigenen Freizeitbetriebe Veitsch nicht besser aufgibt oder man doch viel Geld in die Hand nehmen sollte, um sie auch für einen Sommerbetrieb attraktiv zu machen.

© Veitscher Brunnalm Das Skigebiet ist bei Familien sehr beliebt, doch der Schnee wurde in den letzten Jahren immer weniger

Die Pläne eines Ausbaus im großen Stil fanden teils Zustimmung, für manche aber waren sie auch schon damals zu groß für die Gemeinde. Unter der zu dieser Zeit regierenden SPÖ wurde jedenfalls 2021 beschlossen, die Investitionen umzusetzen.

Ein teurer Plan

Der Plan: Aus 100 Betriebstagen im Winter sollte ein Ganzjahresbetrieb mit der dreifachen Anzahl an Tagen werden. So sollte das Skigebiet erhalten bleiben, aber die Gemeinde finanziell entlastet werden, sodass man nicht jährlich 500.000 Euro subventionieren muss. „Es ist ein Fass ohne Boden“, befürchteten damals schon einige Gemeinderäte.

© Marco Mitterböck Bianca De Silva, Anton Lang, Nino Contini, Jochen Jance und Christoph Bammer beim offiziellen Saisonstart nach der Millioneninvestition

Im Mittelpunkt der Investitionen standen mit der „Gams“ ein neues Gästezentrum mit Gastronomie, diverse Umbauten sowie das große „Kinderland“, das die Menschen auch im Sommer auf die Alm locken soll. Mit etwas mehr als fünf Millionen gerechnet wurden es schließlich fast sieben Millionen an Kosten, die entstanden. Das Land schoss dabei großzügig zu, der Rest wurde bei der Bank aufgenommen. Jährliche Zuschüsse, um den Abgang auszugleichen, blieben aber auch nach dem Um- und Ausbau nicht aus.

Zu diesen finanziellen Herausforderungen und Investitionen kamen vielleicht auch deshalb immer wieder Rochaden auf dem Geschäftsführersessel dazu. So verließ der heutige Bürgermeister Arno Russ (ÖVP) nach Differenzen mit dem damaligen Bürgermeister Jochen Jance (SPÖ) die Alm 2022 nicht im Guten.

Geschäftsführer-Rochaden

„In Dubai spielte Geld keine Rolle, in der Veitsch schon", sagte Bianca De Silva, die Nachfolgerin von Russ als neue Brunnalm-Chefin bei ihrem Start. Doch nach ihrer Kündigung 2024 stand die Brunnalm wieder ohne Geschäftsführung da. Schließlich wurde Edgar Wernbacher der neue Chef des Skigebiets. Mit seinem Betriebsleiter hoffte er bei einer Presskonferenz im Dezember desselben Jahres, „dass es nicht wieder 15 Grad im Februar hat“ und die Wintersaison positiv verläuft.

Nach dem Bürgermeisterwechsel im Frühjahr 2025, bei dem Russ auf Jance folgte, gab Wernbacher bekannt, nicht weiterzumachen. Dass Altbürgermeister Jance bei Wernbachers Start noch scherzte, er hofft, „es hält jetzt einmal länger als zwei Jahre“, fügte sich passend ins turbulente Brunnalm-Bild ein.

Freund wechselte auf den Loser

In der Folge wurde Oliver Freund der neue Geschäftsführer der Freizeitbetriebe. Sein oberstes Ziel zum Start: Die wirtschaftliche Stabilität der Brunnalm gewährleisten. „Wir können nicht wahllos weiter Geld auf die Brunnalm schicken“, hieß es zu diesem Zeitpunkt.

Schon vor der vergangenen Wintersaison stand fest, das Land zahlt noch einmal dazu, aber dann nicht mehr. Als im Laufe dieses Jahres bekannt wurde, dass Freund die Geschäftsführung der „Loser Bergbahnen“ übernimmt, war klar: Nun muss nicht mehr nur ein neuer Geschäftsführer gesucht werden, sondern neue Betreiber. Die jüngere Geschichte ist bekannt.