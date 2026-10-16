Behördliche Sperre: „Aus für Phishing-SMS in Österreich“

Keine gefälschte Nachricht von Hausbank oder Zustelldienst mehr? „Wir haben dem Betrug mittels Phishing-SMS für lange Zeit einen Riegel vorgeschoben“, sagt der Chef der Regulierungsbehörde. Wo dennoch weiter Vorsicht geboten ist.

Optisch ist die Masche simpel – und vermutlich genau deswegen hochgefährlich. Am Smartphone poppt eine Nachricht auf, als Absender ist die Hausbank eingetragen. Man solle nur schnell das Konto bestätigen, dafür notwendig seien Zugangsdaten und eine rasche Freigabe. Gut bekannt ist auch die Nachricht des Paketdienstes, der aufgrund einer fehlenden Hausnummer nicht zustellen konnte und deswegen um weitere Daten bittet.

In Wahrheit fragen freilich weder Banken noch Zustelldienste per SMS um sensible Daten. Es sind Cyberkriminelle, die in den letzten Jahren auf diesem Wege Abermillionen an Euros erbeuteten. Tendenz steigend. Längst ist diese Phase des digitalen Betrugs auch in Österreich fest verankert. 9000 Beschwerden zu Betrugs-SMS registrierte die österreichische Regulierungsbehörde RTR alleine heuer.

1 / 2 Seit 1. Oktober prinzipiell nicht mehr möglich: Ein Unternehmen als Absender, das in Wahrheit die Nachricht nie abgeschickt hat © KK

Jetzt will die Behörde dieser Praxis den technischen Garaus machen und verkündet am Freitag gar das „Aus für Phishing-SMS in Österreich“. Was aber steckt hinter der prägnanten Schlagzeile?

„Ab sofort können in Österreich ausschließlich SMS-Absenderkennungen verwendet werden, die von uns als Regulierungsbehörde freigeschaltet wurden“, heißt es dazu von RTR-Chef Klaus Steinmaurer. Seit 1. Oktober sei ein entsprechendes Register wirksam, mit dieser Maßnahme hätte man dem Betrug mittels Phishing-SMS nunmehr „für lange Zeit einen Riegel vorgeschoben“. Steinmaurer zur Kleinen Zeitung: „Wir ziehen eine Mauer hoch. Technisch und rechtlich haben wir alles getan, was möglich ist.“

© RTR/Hoermandinger RTR-Chef Klaus Steinmaurer: „Haben ziehen Mauer hoch“

Im Zentrum des Registers steht die sogenannte „alphanumerische Absendeerkennung“, also eine textbasierte Erkennung, manchmal kombiniert mit Zahlen. Diese wird beim Empfang einer SMS anstelle der klassischen Telefonnummer als Absender angezeigt. „FinanzOnline“, „PostAT“ – Sie kennen das. Derlei Erkennungen fälschen Betrüger, um den Anschein einer vertrauenswürdigen Konversation zu vermitteln.

Mit der Registrierung von diesen Absendeerkennungen will die RTR das künftig verhindern. Nur jener Absender darf die auf ihn lautende Erkennung verwenden, der dazu auch befugt ist.

8500 gültige Kennungen eingetragen

Entscheidend ist in dieser Neuaufstellung die Rolle des Mobilfunkanbieters. Dieser prüft nämlich ab sofort die Authentizität der Kennung eines Unternehmens, registriert diese bei der RTR und haftet bei Verstößen. Schlussendlich dürfen nur SMS mit registrierten Kennungen auch verschickt werden, SMS mit alphanumerischen Kennungen aus dem Ausland werden unterbunden.

„Wir haben im September mit Hochdruck mehr als 14.000 Einträge im Verzeichnis manuell auf Plausibilität geprüft und mussten mangels Datenqualität einen Teil wieder an einige mobile SMS-Diensteanbieter retournieren und berichtigen lassen“, sagt dazu RTR-Chef Steinmaurer mit Blick auf die „manuelle Nacharbeit“. Steinmaurer: „Das macht keine KI“. Stand jetzt sind 8500 gültige Kennungen im Verzeichnis eingetragen.

Nicht erfasst: WhatsApp und private Nummern

Die Tragweite der Maßnahme scheint tatsächlich groß. Ein Freibrief ist sie freilich nicht, ist das digitale Angriffsportfolio doch mittlerweile divers. Nicht erfasst sind etwa Betrugsversuche via Nachrichtendienste à la WhatsApp oder Telegram, wo die Datenübertragung verschlüsselt und per Internet abläuft. Auch bei SMS von unbekannten privaten Nummern – „Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Kannst du bitte. . .“ – gilt es weiterhin besonders aufmerksam zu sein.